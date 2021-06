La Voz Argentina: El santafesino que eligió a Lali por pedido de sus hijas

Gustavo Tacchi es de Rufino, Santa Fe y llegó al reality por pedido de su madre. Al momento de elegir, sorprendió a todos al sumarse al equipo de Lali Espósito para hacerle honor a sus hijas.

El una nueva edición de La Voz Argentina, el talent show que es furor en el mundo entero y que llegó a puro éxito a Telefe, Lali Espósito y Soledad Pastorutti se sorprendieron con la poderosa voz de un santafesino de 41 años y, tal como indican las reglas, se dieron vuelta para convocarlo a sus equipos. Si bien agradeció los elogios, Gustavo Tacchi apeló a su corazón y eligió a Lali en honor a sus hijas.

Gustavo Tacchi es de Rufino, Santa Fe, y llegó al reality tras la insistencia de su madre. Como el reality que conduce Marley pone especial énfasis en las historias de vida de sus concursantes, Tacchi confesó que, tras la muerte de su padre y la separación de su pareja, el escenario se convirtió en el mejor lugar y presentó una poderosa versión del clásico de Mephis la blusera, Moscato, pizza y fainá.

Mientras Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad y Lali escuchaban la performance del cantante para ver si se daban vuelta o no, tanto la cantante de Arequito como la ex Esperanza Mía entonaron varias frases de la canción a la par del santafesino y presionaron el botón. Pero eso no fue todo, puesto que después se cruzaron para ver a cuál de las dos elegía ya que el clan Montaner prefirió darle la espalda.

"Tengo un cagazo de novela", confesó Gustavo cuando los coaches se dieron la vuelta para darle su devolución y ver cuál de los dos equipos eligiría. "No iba a venir al casting, pero mi vieja me pinchó para que venga. Venía de una separación y de internar a mi viejo. Canto desde toda mi vida, mi lugar en el mundo es el escenario, pero lo hago por pasión", confesó el participante cuando le preguntaron qué motivos lo acercaron al estudio de Telefe.

A continuación, la cantante de Arequito le aseguró que disfrutó "desde la primera nota" pidió una nueva canción, por lo que todo indicaba que se sumaría al Team Sole. Pero el hijo de Montaner buscó apurar al contratista rural y sentenció: "Tienes un vozarrón y dos equipos para elegir, ¿con quién te vas?".

Y la respuesta del cantante sorprendió tanto a los coaches como a los televidentes: "Tenía pensada otra cosa, pero voy a apelar al corazón y sé que mis hijas, Alma y Sara, me lo van a agradecer... Me voy a ir con Lali". Inmediatamente, la cantante corrió hacia al escenario y festejó a los saltos al tiempo que le prometió chaquetas para las dos hijas del nuevo miembro de su equipo.