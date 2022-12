Tamara Báez volvió a apuntar contra L-Gante y contó detalles: "Relación tóxica"

La cantante de cumbia respondió preguntas de sus seguidores de Instagram y expuso a su ex. Tamara Báez se mostró empoderada tras su ruptura con L-Gante.

Tamara Báez le respondió una consulta a uno de sus seguidores de Instagram sobre su relación con L-Gante y contó cómo pudo salir. La ahora colega de su expareja dio a conocer que eligió priorizarse ella.

"¿Cómo hiciste para tener el valor de salir de tu relación tóxica?", reza la pregunta que le hicieron a la influencer en las redes. "Cuando te ponés a pensar realmente en lo que vale uno mismo ya está, salís de una. Y, de repente, te das cuenta de que solo necesitabas soltar para ser feliz", respondió ella y no negó que su vínculo con el padre de su hija fue tóxico.

La celebridad de redes actualmente sale con el cantante "El Despre" y hace algunas semanas desmintió rumores de separación con un tierno posteo dedicado a su pareja. "Dale mi amor", escribió Báez en la publicación que compartió con el músico, donde se los vio acaramelados en un boliche.

Las críticas que recibió la carrera musical de Tamara Báez

La ex de L-Gante hizo público que se dedicaría a la música y recibió un sinfín de comentarios, algunos buenos y otros no tanto. "Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema. Es un tema que va a dar que hablar, muy lindo para todas las chicas enamoradas", soltó Tamara Báez.

"La expareja de L-Gante, sorprendió y se lanza como cantante y nace una estrella. Cuando estaban juntos, ella ya cantaba con él. Ella ya se probó como cantante en algún show de él y la verdad canta horrible, pero ahora encontró un mejor partenaire", soltó el periodista Rodrigo Lussich en su ciclo de El Trece, Socios del Espectáculo, sobre el nuevo emprendimiento de Báez, con un tono entre humorístico y ácido.

L-Gante también opinó sobre el proyecto musical de la madre de su única hija, Jamaica, y soltó: "Perfecto, por mí que le mande para adelante. Me encanta ver gente que se enfoque en algo. No vi nada igual, no tengo contacto ni textual ni verbal con ella. Que la cuenten como quieran. Veo, disfruto y estoy enfocado en lo mío, mucho más que hace un tiempo".

Fuerte cruce entre Mirtha Legrand y L-Gante

La diva de los almuerzos se burló dle nombre que L-Gante le puso a su hija y éste no se lo perdonó. "Usted me cayó mal desde principio porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo 'pobrecita'. Antes me lo dijo mejor. Esos chistes no me gustan", enunció el músico.