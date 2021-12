Reapareció el padre de L-Gante y quiere verlo: "Tengo otras preocupaciones"

El padre de L-Gante reapareció y quiere verlo después de mucho tiempo, aunque el cumbiero lo destrozó con su respuesta al respecto.

L-Gante contó en varias ocasiones que no se lleva bien con su padre y que directamente no tiene relación con él. Sin embargo, un giro dramático en la vida del artista podría cambiar su decisión. Y es que el papá del cantante de cumbia 420 ahora reapareció y quiere encontrarse con el joven. La respuesta de Elián Ángel Valenzuela al respecto fue fulminante y no dejó ninguna duda.

El cantante de 21 años adoptó el apellido de su madre, Claudia Valenzuela, porque no se siente identificado con su padre, ya que él lo abandonó desde muy pequeño. En la actualidad, luego de un 2021 en el que saltó a la fama nacional e internacional, ya podrá construir una casa de tres pisos para ayudar a "Clau", que fue la que dejó todo por él durante su crianza. Justo en pleno éxito, su papá quiso entablar un diálogo con L-Gante, aunque no recibió el mensaje que esperaba.

L-Gante y la fulminante respuesta a su padre, que reapareció y quiere verlo: "No me preocupa"

Hace pocos días, el creador de Cumbia 420 fue elegido como Personaje del Año por la revista GENTE y brindó una entrevista con respecto a dicho evento. En una de las partes de la conversación, confirmó que su papá volvió a acercarse a él recién ahora, que tiene más de cuatro millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@lgante_keloke) y que recibe muchísimas ofertas de todo tipo.

L-Gante y su madre Claudia Valenzuela, de quien lleva el apellido.

“Apareció mandándoles mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas", detalló el nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. No obstante, pareció haber descartado una reunión entre ambos por el momento: "No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre...”.

L-Gante respondió a las críticas por mudarse a un barrio privado

En la misma charla, el padre de la pequeña Jamaica les habló a quienes lo fustigaron por haber cambiado su sitio de residencia marginal por otro más lujoso, aunque no se publicó dónde vivirá a partir de 2022: “Yo no me voy a ir del barrio nunca. Todos te dicen ´no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio´, pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, a investigar".

Por último, descartó que los posibles delincuentes se encuentren solamente en lugares marginales porque "pueden ser chorros, policías, empresarios, hay de todo... No son gente del barrio ni de la villa, pueden ser empresarios que están en una oficina y (dicen) ‘mirá lo que tiene L-Gante’, o lo que sea”.