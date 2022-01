Completamente sacado, L-Gante estalló contra un famoso: "Que me chupe la japi"

L-Gante explotó de furia contra otro famoso y le respondió duramente. El creador de Cumbia 420 se defendió de las fuertes acusaciones y del pedido de detención, por lo que no dudó en descalificar a una de las figuras públicas más trascendentes de la farándula argentina en estos tiempos.

Recién llegado a Uruguay para continuar con sus shows, Elián Ángel Valenzuela habló con la prensa. En plena entrevista en el país vecino, el joven músico se refirió a la fallida denuncia efectuada por Christian Manzanelli, exrepresentante de Yao Cabrera, para que lo capturaran tras su imputación por el supuesto delito de "amenazas calificadas por el uso de armas en concurso real, con tentativa de homicidio”. Esto ocurrió luego de una pelea que mantuvieron L-Gante y Cabrera en la conferencia de prensa promocional de un combate entre el youtuber y el exboxeador Marcos "El Chino" Maidana.

L-Gante explotó de furia contra otro famoso y le respondió: "Que me chupe la japi"

En esta oportunidad, el cantante de 21 años aniquiló a Fernando Burlando, el mediático abogado de Manzanelli. Si bien el letrado afirmó que el artista podía abandonar sin problemas su Argentina natal según la ley, al mismo tiempo solicitó su detención "para asegurar su comparecencia al proceso y evitar los peligros de fuga”.

En el diálogo con el portal Farándula Show en el país vecino, el creador de Cumbia 420 fue consultado al respecto. Lejos de mostrarse preocupado, apeló a su habitual estilo desafiante y comenzó: "Estoy tranqui, vamos a ver qué pinta hoy, estoy de pasadita... En el mismo día, estoy en Uruguay y en Argentina".

Ya enfocado en el tema candente en cuestión, el protagonista reaccionó con todo: "Me quieren perjudicar, pero nada que me perjudique, que hablen lo que quieran...". Y puntualizó: "La cosa sería si L-Gante pide la detención de Burlando, ahí lo quiero ver. Que me chupe la japi".

L-Gante no será detenido: el fallo de la Justicia

El abogado del protagonista, Alejandro Cipolla, mostró en los medios que la denuncia contra su cliente ya quedó oficialmente desestimada. El comunicado formal exhibido por Cipolla expresa: "En relación al pedido de detención de Elián Ángel Valenzuela formulado por la pretensa querella, haga saber que dicha medida para esta Fiscalía resulta prematura (...) no surgiendo de autos que la permanencia del citado Valenzuela en libertad implique un inminente peligro de fuga, como tampoco que pueda entorpecer la investigación".

El pedido de sobreisimiento de L-Gante.

Ya superada esta situación, ahora a L-Gante se le vienen nuevos proyectos. En 2021, le pasó de todo en su vida en general: saltó a la fama, sumó varios millones de seguidores en las redes sociales, fue padre de Jamaica en septiembre junto con su novia Tamara Báez y hasta se mudó a un country de lujo.