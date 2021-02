Karina La Princesita reveló que le fue infiel a El Polaco y dio los motivos

Karina La Princesita y El Polaco tuvieron una de las relaciones más famosas del mundo de la música tropical en la Argentina, aunque también una de las más escandalosas. Pese a que el tiempo curó algunas heridas, la cantante volvió a hablar sobre el tema y reveló que le fue infiel. Incluso, explicó los motivos por los cuales lo traicionó.

En una entrevista que le concedió a Flor de Equipo, programa conducido por Florencia Peña en Telefe, Karina Tejeda dio precisiones sobre aquella situación: “Engañé a El Polaco. Pero él lo sabe, y de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo… Lo hice por despecho y me arrepiento, me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado".

De todas maneras, la ex integrante del jurado del Cantando 2020 -programa emitido por El Trece- dejó en claro que no es algo que la enorgullezca. De hecho, siente todo lo contrario: "Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien".

En tanto, Karina La Princesita resaltó que El Polaco se enteró porque ella "no supo disimular". Y aclaró que mantuvieron largas charlas sobre las traiciones que ambos cometieron: "Lo hemos hablado un montón con el Polaco, él sabe todo. Después nos peleamos. Igual… ¡después de eso volvimos! Éramos chicos".

Cuánto tiempo estuvieron Karina La Princesita y El Polaco:

Karina La Princesita y Ezequiel Cwirkaluk, comúnmente conocido como El Polaco, son padres de Sol, niña de 13 años. Los famosos artistas de la música tropical estuvieron juntos cinco años y se separaron en 2012. Pese a que la relación no terminó bien, actualmente se llevan muchísimo mejor que cuando terminaron.

Cabe recordar que bailaron juntos en Showmatch en diciembre de 2019. En aquel entonces, la artista declaró: "Hoy con el papá de Sol está todo perfecto, pero en su momento me quedé sola, embarazada y eso es tristísimo. De repente me encontraba sola y yo mentía, no lo decía, porque tenía vergüenza. Fueron un montón de cosas, no descansé de pasarla mal. Es desconocido para mí estar tranquila, por eso me emociono. Y algunos no entienden mis lágrimas, pero son de tranquilidad y de felicidad. La estoy pasando bien".

Por otro lado, y en una reciente entrevista con Jey Mammon, por América TV, El Polaco tuvo palabras de elogios hacia Karina La Princesita: "Kari es una genia. Éramos chicos cuando nos conocimos, era en la época de Una de Kal (su primera banda). Recuerdo que yo tenía que sacarme fotos para mi primer disco solista, no tenía un mango y ella me compró la ropa para que me pudiera sacar las fotos”, precisó el intérprete días atrás en su visita al ciclo que Jey Mammon conduce en América.