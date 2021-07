Edith Hermida fue lapidaria con Juana Viale y su manera de conducir: "De bruta a bruta"

La panelista de Bendita opinó sin escrúpulos sobre los errores que la nieta de Mirtha Legrand comete al aire y fue letal.

Una vez más, la locutora Edith Hermida arremetió contra Juana Viale y sus capacidades como conductora de televisión, en un reciente descargo que hizo en televisión. La presentadora de Está en tus manos fue lapidaria con el rol que la nieta de Mirtha Legrand ocupa en los medios, aunque se escudó en el sentido del humor que la caracteriza, al ponerse ella en un nivel semejante al de Juana.

En medio de la salida al aire del mítico ciclo de archivos, Bendita, Hermida hizo referencia a las aperturas que Viale hace en su programa, tanto en la edición de noche como en la del mediodía, donde se explaya sobre temas de coyuntura y, en algunas ocasiones, mete la pata. “Yo quiero hablar de ella porque la entiendo, a mí también, a veces, me cuesta expresarme y no entiendo por qué a la producción se les ocurre que ella tenga que hacer ese monólogo en el inicio. Porque es algo muy complejo ¡No es tan fácil!”, lanzó la panelista, a modo de humorada, en relación al desempeño de la actriz de Malparida como comunicadora.

“Para las personas como Juana y como yo, que yo no soy cheta, nos cuesta expresarnos. No vayamos a tener que hacer oraciones tan largas. ¡Cortito! No sé por qué le hacen hacer eso, se mete en temas complicados que no maneja”, continuó su descargo la celebridad y demostró cuán bajo le parece el nivel de la hija de Marcela Tinayre cuando se trata de sus habilidades para hacer análisis socio-políticos. Como no podía ser de otra manera, para no sonar antipática y que su animosidad no sea tan notoria, Edith se puso a la misma altura que Juana, incorporó humor en su discurso y así se amoldó al relajado y jocoso tono de Bendita.

Por su parte, la modelo y panelista Alejandra Maglietti redobló la apuesta y recordó a Hermida lo que había dicho. “¡Vos la trataste de bruta a Juana! Por lo tanto te estás autodefiniendo como bruta”, expresó la ex ElectroStar, en referencia a las declaraciones de Edith. Luego, la conductora reemplazo de Bendita explicó: “¡Claro! ¡Yo también soy bruta! ¡De bruta a bruta se lo digo!”, entre muchas risas.

Muy por debajo

El fin de semana, la competencia de sábado por la noche entre PH Podemos Hablar y La Noche de Mirtha marcó un gran golpe para el ciclo de El Trece. Mientras que el programa de Andy Kusnetzoff, con invitados como Denise Dumas, Coco Sily, Magui Bravi, Pipo Gorosito y Abel Pintos, marcó más de 11 puntos de rating, la emisión conducida por Juana Viale logró 8.3. A pesar de la rivalidad con el canal contrario, con ese bajo número, el ciclo producido por Nacho Viale fue el más visto del canal ese día, lo que generaría preocupación en la emisora del Grupo Clarín por las bajas mediciones.