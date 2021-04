Juana Repetto se cansó de los comentarios desubicados de una seguidora y la escrachó

Amparados en el anonimato, muchos usuarios de las redes sociales suelen hacer comentarios desubicados a personas conocidas y no tan famosos. Juana Repetto volvió a recibir la opinión irrespetuosa de una usuaria respecto a la crianza de su hijo y no dudó en escracharla. "Si maestra, si se quisiera poner un vestido también 'lo dejo'", respondió la madre de Toribio ante el comentario de una seguidora que criticó que el niño usara calzas.

Mientras cursa el embarazo de su segundo hijo, Juana Repetto suele compartir imágenes de cómo transita la llegada de su nuevo hijo y también cómo Toribio espera a su hermanito. Con más de un millón y medio de seguidores, esta no es la primera vez que la hija de Nicolás Repetto recibe comentarios desubicados en sus historias o publicaciones de Instagram de usuarios que no están a gusto con el contenido que comparte.

"Qué desastre el pelo de ese nene. ¿Qué mierd... le dejás ponerse? ¿Calzas?", comentó una seguidora cuando Juana Repetto compartió una foto del look de su primogénito. "Si maestra, si se quisiera poner un vestido también 'lo dejo'", respondió molesta la hija de Reina Reech, con un dejo de ironía. La misma usuaria ya había hecho otro comentario poco feliz sobre el aspecto de Toribio: "Que asco el pelo de este nene x dios".

Juana Repetto cruzó a una seguidora que criticó a su hijo Toribio

"¿Asco el pelo de mi niño? Puede no gustarte pero... ¿asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto a otra mujer y hacia un niño", respondió Juana Repetto con altura pero también de forma contundente. La usuaria ya había criticado a la madre de Toribio por mostrar cómo su cuerpo está atravesando el embarazo de su segundo hijo: “¡Qué horror! ¿Por qué mostrás lo mucho que engordaste?”.

"Le mandamos un besito a la señora, nos importa un bledo su opinión. Nosotros pasamos un día divino", publicó Juana Repetto acompañando una selfie nocturna, cansada de los haters y para cerrar el escrache a la usuaria desubicada. Repetto hace unos días había compartido una publicación en la que hacía un repaso por las dificultades que estaba atravesando durante su segundo embarazo de Belisario, el niño que espera junto a su marido Sebastián Graviotto. Además, aseguró que hay días en los que se le hace más difícil todo porque Toribio le demanda mucha energía.