José Ruiz, entrenador, sobre cómo fortalecer el abdomen: "A los 60, es preferible hacer planchas de 20/40 segundos".

Los abdominales no son la única forma de fortalecer y aplanar el abdomen. Según expertos en fitness, la clave está en elegir un ejercicio completo que te ayude a fortalecer el core, y la plancha es el ejercicio perfecto para este objetivo, especialmente en mujeres de 60 años o más.

José Ruiz, entrenador personal y CEO de Malagaentrena, explica en TELVA que no es necesario mantener la posición durante varios minutos para conseguir buenos resultados. "A los 60, es preferible hacer planchas de 20/40 segundos y combinar con otros ejercicios; el abdomen también se fortalece con sentadillas y remos", asegura el experto.

La plancha, el ejercicio completo para fortalecer el abdomen

La plancha es uno de los ejercicios más efectivos para trabajar el core de manera integral, ya que obliga al tronco a mantenerse estable mientras el cuerpo permanece en una posición fija. Además de fortalecer la zona abdominal, ayuda a mejorar la estabilidad y enseña al cuerpo a resistir movimientos que pueden comprometer la postura.

Sin embargo, aguantar más tiempo no significa necesariamente obtener mejores resultados. De hecho, una persona puede permanecer varios minutos en posición de plancha y no tener un core especialmente funcional si pierde la capacidad de mantener la estabilidad cuando realiza otros movimientos o levanta peso.

Por eso, José Ruiz recomienda priorizar la técnica y realizar series más cortas en las que se pueda mantener una buena postura. "Pueden ser suficientes varias series de entre 20 y 40 segundos, siempre que la técnica se mantenga estable", explica.

Por qué hay que combinar la plancha con otros ejercicios

Aunque la plancha es una excelente herramienta para fortalecer el core, no debería ser el único ejercicio de una rutina destinada a mejorar la fuerza abdominal. El abdomen trabaja junto con otros grupos musculares cada vez que realizamos movimientos cotidianos y ejercicios globales.

"Uno de los grandes errores del fitness es pensar que para mejorar una zona concreta debemos entrenarla constantemente de forma aislada", advierte José Ruiz. Por eso, ejercicios como las sentadillas, los remos, los pesos muertos, los ejercicios unilaterales o los transportes de cargas también pueden contribuir a desarrollar un abdomen más fuerte.

Si estás empezando, no es necesario diseñar una rutina complicada. Una combinación de ejercicios de fuerza adaptados a cada persona, ejercicios de core y caminatas puede ser suficiente para comenzar a mejorar la fuerza, la estabilidad y la movilidad.

"La clave consiste en adaptar cada ejercicio al nivel de cada persona", concluye José Ruiz. De esta manera, una principiante puede empezar con una versión más sencilla de la plancha, mientras que una persona entrenada puede aumentar progresivamente la dificultad.