Jorge Rial deslizó una indirecta contra Marina Calabró: "Fue un gran equipo el de ‘TV Nostra’, salvo…"

El conductor de Argenzuela celebró el buen momento que vive en su regreso a la radio y aprovechó a deslizar un comentario contra la exintegrante de TV Nostra.

Tras desvincularse de América, Jorge Rial celebró hace unos día su primer mes al aire con “Argenzuela”, en Radio 10. Y, por este motivo el periodista decidió escribir unas palabras de agradecimiento en su cuenta de Instagram. Sin embargo, a raíz de las preguntas de los usuarios, también terminó tirándole un duro palito a Marina Calabró, integrante de su equipo de “TV Nostra”.

“Cumplimos un mes con #argenzuela por @radio10 y lo festejamos con todo. Tengo sólo palabras de agradecimiento para mis compañeros que me recibieron con mucha ternura en un momento de dudas", escribió Rial, y añadió: "Me están ayudando a volver a la radio, ese amor que nunca se olvida. Gracias por hacer que vaya feliz a trabajar cada día. Por divertirme y reírme como hace tiempo no lo hacía”.

En tanto que luego cuando un seguidor le dijo: “Se nota qué hay equipo. Un mes de laburo y salís a festejarlo con el equipo, cosa que con el de ‘TV Nostra’ no hacías”. Y, frente a estas palabras, Rial respondió fulminante: “Fue un gran equipo el de ‘TV Nostra’. Salvo una…”

La mala relación entre Rial y Calabró

El final repentino y abrupto de TV Nostra (América) sigue dando que hablar y Jorge Rial no se calló nada en torno a Marina Calabró. "Ahí está la traición, lleva y trae información de todos lados", aseguró en la entrevista con Gustavo Sylvestre en La Cocina del Gato, por C5N.

"Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar, no me sorprendieron ninguna de las dos cosas. Hubo traiciones, gente que salió a hablar", lanzó sin nombrar a Marina Calabró, que lo liquidó públicamente durante las últimas semanas.

"A mi familia no le conté porque no le quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Hay gente alrededor que después se la venden a los otros, van y cuentan las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara", detalló el presentador. "Tomé la decisión por una persona en especial porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabia...", profundizó al respecto, aunque no nombró a nadie.

"¿Y por qué la convocaste?", insistió Sylvestre con relación a Calabró, por lo que Rial sentenció: "Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia, y me di cuenta de que no... Yo lo asumo como un error mío".