"Viviste de un programa y ahora tiras mierda. Son pedacitos de vos que se van esparciendo por el aire", lanzó furioso en Twitter el conductor de Intrusos, Jorge Rial a un ex integrante del staff del programa de América.

En medio de sus vacaciones en Córdoba, el conductor le puso una pausa a su descanso para descargar en la red del pajarito en contra de un ex miembro del programa de espectáculos, una acción que trajo a colación distintas conclusiones de sus seguidores. Dentro de las especulaciones, éstos vieron en el mensaje destinatarios como Luis Ventura, Marcela Tauro y Guido Záffora quienes abandonaron el programa en ciclos anteriores por diferencias con el conductor.

Intrusos: todos contra todos

Del año pasado a la actualidad, el programa de espectáculos de América sufrió muchos cambios con la salida de distintos miembros del plantel que parecía estar asentado sobre bases más que sólidas. Una de esas salidas fue, primero, la de Marcela Tauro quien tras una tensa discusión con Jorge Rial renunció al programa.

Si bien la repercusión mediática fue menor, Daniel Ambrosino siguió los pasos de Tauro y abandonó Intrusos.

Rial continuó con el enigma pese a que le hayan pedido nombres. Pero para muchos de sus seguidores, el mensaje del conductor está dedicado a Záffora, quien renunció a Intrusos abruptamente el 30 de octubre de 2020, pero que días atrás rompió el silencio sobre su salida del programa en diálogo con Gossip, el programa que conduce Laura Ubfal.

Cuando le preguntaron si se había quedado "con algo guardado" al irse del programa, el periodista de 33 años compartió: "Sí, obvio que me guardé cosas. Mucha gente quería que hable mal del programa, de mis compañeros. Muchos me incitaban a eso", pero en seguida aminoró la carga de sus declaraciones y se sinceró: "Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien. Más allá de que tenga o no afinidad con otros compañeros. Porque no tenía afinidad con todos".