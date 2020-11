El periodista Diego Leuco tomó la decisión y no seguirá en uno de sus programas. Ya le comunicó a las autoridades de Radio Mitre que dejará Lanata Sin Filtro, el programa de Jorge Lanata.

A pocas semanas del fin de año comienzan los pases de figuras entre canales y radios y una de las figuras que busca cambiar de aire es Diego Leuco, quien ya avisó que renuncia. El conductor ultramacrista ya habló con Lanata y con Radio Mitre para anticipar su salida, que ya no tiene vuelta atrás.

La noticia sorprendió porque el también presentador de Ya somos grandes en TN es el principal panelista del ciclo radial y además es el reemplazo natural en la conducción cuando Lanata se ausenta. Además, el periodista es uno de los pilares del Grupo Clarín, ya que también es parte de Telenoche, junto con María Laura Santillán.

“Es verdad, el viernes hablé con Jorge y me entendió perfectamente. Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa, es un fin de ciclo. No hay ningún motivo especifico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas”, apuntó en declaraciones al portal Teleshow.

Y agregró: "Después de hablar con Jorge, hablé con la gente de la radio, les conté mi decisión y también me entendieron. Mi contrato creo que vence a fin de diciembre de este año, así que estoy libre a partir de esa fecha".

El futuro de Leuco en la radio

El periodista señaló que Mitre "está muy bien armada", por lo que no sabe si tendrá otro lugar dentro de la programación. "Si hay lugar me quedó en Mitre, sino buscaré otros rumbos. Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio”, afirmó.

Lanata sin filtro es uno de los programas más escuchados de la radio y, por supuesto, de Mitre. De hecho lidera su horario con una gran ventaja sobre sus competidores directos. Además de Leuco, también participan Marina Calabró Jesica Bossi, Rolando Barbano, Martín Tetaz, Gabriel Levinas, Flavia Pittella, Julio Lopez y Santiago García.

Se espera que Lanata termine su temporada a fines de noviembre y se reincorpore en febrero, como es habitual en el conductor. Por lo tanto la conducción recaerá en Leuco durante todo diciembre para que se despida de la audiencia, ya que él se tomará vacaciones a partir del 1 de enero, fecha en al que tiene también descanso de sus programas televisivos.

Los escándalos de Leuco

Leuco pasó un año agitado en los medios, ya que fue protagonista de varios escándalos. Uno de ellos sucedió cuando se lo vio festejar en Telenoche el anuncio de que el coronavirus había provocado por primera vez 10 mil contagios diarios en Argentina.

En el último tiempo, al periodista lo señalaron por su obsesión con Cristina Kirchner. De hecho surgieron varios videos de la cantidad de veces que nombra a la vicepresidenta en sus programas o en los ciclos donde es invitado. Al joven periodista parece no haberle gustado esa sensación y realizó un berrinche en vivo.

"Hay que buscar gente más talentosa para la usina de difamación que tienen ahí en las redes...los argumentos son muy endebles y patéticos, hay que subir el nivel del debate. Yo creo que los sorprende escuchar Cristina a secas, están acostumbrados a oír si Cristina o como no Cristina", aseguró enojado en Ya somos grandes.

Para cerrar su queja, el hijo del periodista propuso cambiarle el nombre por Elizabeth aunque, pese al cambio y a las burlas, él y sus colegas no pudieron evitar nombrar a la ex presidenta unas 11 veces en poco más de un minuto y medio.