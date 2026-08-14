Jerónimo Ors, farmacéutico: "Para que no salgan manchas a los 60 años, además de usar protector solar, conviene apostar por activos despigmentantes".

Cuidarse la piel a los 60 años es fundamental para evitar manchas. Además de utilizar protector solar todos los días, algo que los dermatólogos recomiendan para la salud de la piel, también es clave incorporar otros activos despigmentantes que pueden prevenir o disminuir manchas que ya tenés.

Jerónimo Ors, farmacéutico y director de Cosméticos Paquita Ors, explicó en CLARA que "para que no salgan manchas a los 60 años, además de usar protector solar, conviene apostar por activos despigmentantes". Según el experto, a medida que pasan los años la piel se vuelve más propensa a desarrollar hiperpigmentaciones debido tanto a la exposición solar acumulada como a los cambios propios del envejecimiento.

Cómo prevenir manchas en la piel a los 60 años.

Por eso, una rutina enfocada únicamente en la protección frente al sol puede quedarse corta cuando el objetivo es mantener un tono uniforme. Uno de los principales motivos por los que aparecen las manchas a esta edad es precisamente la exposición a la radiación ultravioleta que se ha acumulado durante años.

El rostro, el escote y las manos son algunas de las zonas más afectadas, ya que permanecen expuestas con mayor frecuencia. A esto se suman los cambios hormonales que se producen especialmente después de la menopausia y que pueden alterar la actividad de los melanocitos, haciendo que la pigmentación sea menos uniforme.

El error de usar protector solar solo en verano

Si hay un hábito que puede marcar una diferencia a largo plazo es utilizar protector solar durante todo el año y no solamente cuando llega el verano o en días soleados. La radiación ultravioleta está presente también durante actividades cotidianas como caminar, conducir o sentarse en una terraza, por lo que la exposición se va acumulando aunque no estemos en la playa.

"El mayor error es pensar que el protector solar solo es necesario en verano, cuando vamos a la playa o la piscina. La radiación ultravioleta se acumula con la exposición diaria: pasear, conducir, sentarse en una terraza o practicar deporte al aire libre también estimulan la producción de melanina", advirtió el experto.

Cómo prevenir manchas en la piel a los 60 años.

La vitamina C, una aliada contra las manchas

Además del protector solar, existen determinados activos que pueden incorporarse a la rutina para ayudar a mejorar la uniformidad del tono. Entre ellos, la vitamina C continúa siendo uno de los ingredientes más recomendados gracias a su acción antioxidante.

"Durante el verano conviene apostar por activos despigmentantes con buena tolerancia, que además aporten protección antioxidante", explica el farmacéutico. La vitamina C ayuda a combatir el estrés oxidativo provocado por factores ambientales y puede contribuir a conseguir una piel más luminosa y uniforme cuando se utiliza de manera constante.

El experto también destaca que este activo puede ser especialmente interesante como complemento de la fotoprotección, ya que ayuda a neutralizar parte del daño oxidativo asociado a la radiación solar. Eso sí, no sustituye en ningún caso al protector solar, sino que funciona como un apoyo dentro de una rutina más completa.

Niacinamida y ácido tranexámico: otros activos que pueden ayudar

La vitamina C no es el único ingrediente que puede incorporarse a una rutina enfocada en las manchas. La niacinamida, por ejemplo, puede ayudar a reducir la transferencia de melanina y, al mismo tiempo, contribuir a mantener la barrera cutánea en buenas condiciones.

También existen otros activos como el ácido tranexámico y el ácido azelaico, que pueden utilizarse para trabajar la hiperpigmentación. La elección dependerá del tipo de piel y de las características de cada mancha, ya que no todas las hiperpigmentaciones tienen el mismo origen ni responden de la misma manera a los tratamientos.

Por eso, antes de sumar numerosos productos a la rutina, es importante tener en cuenta que no existe una única fórmula válida para todas las mujeres. "Cada paciente debe valorarse de forma individual, ya que no todas las manchas requieren el mismo abordaje ni todos los tratamientos tienen las mismas limitaciones estacionales", concluyó Ors.