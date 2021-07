La pesadilla que está viviendo Marcela Baños: "Me sentí nuevamente ultrajada"

La panelista de Intrusos se quebró al revelar el mal momento que está atravesando tras haber sido víctima de un ciberdelito.

La panelista de Intrusos en el Espectáculo Marcela Baños se quebró en vivo al relatar el mal momento que está atravesando luego de haber sido víctima de un ciberdelito, al identificar que su teléfono personal fue hackeado. Quebrada en llanto, la rubia confesó: “Estoy viviendo una pesadilla”.

“Sentí que me robaron mi identidad”, aseguró Marcela Baños, al borde del llanto en el ciclo en el que acompaña a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Me sentí nuevamente ultrajada. Es tremendo lo que me pasó. Me sentí sola, desnuda y en la selva. Esta gente llama a un lugar y hace con vos lo que quieran. Le puede pasar a cualquiera. Somos nada”, relató conmovida.

A continuación, la histórica líder de Pasión de Sábado relató cómo se dio cuenta de que su teléfono fue intervenido por ciberdelincuentes. "Estaba trabajando con mi celular y estaba ingresando a cada ratito a mis redes sociales. Inmediatamente veo que no puedo ingresar a Twitter. Al toque quiero entrar a Instagram y tampoco. Me pareció raro porque tengo todo conectado... Ahí me llama un amigo y me dice ‘vos subiste ese video a Instagram’ y di cuenta de que me habían hackeado la cuenta”, explicó.

En este sentido, explicó lo que más alarma le generó al detectar el hackeo. “Publicaron un video ostentoso, donde aparecían dólares y mostraban a un grupo de cumbia que se llama Zaramay. Los chicos viven en Holanda y no tienen nada que ver. En este momento es la contra de L-Gante, ponele, y también mostraban un video de él”, detalló.

Para desligar a los artistas de cualquier tipo de polémica, aclaró que quienes intervinieron su teléfono son personas desconocidas. “Es gente que yo no conozco. Me cambiaron la foto y pusieron la foto del cantante. Por eso no sabía si era una interna de la cumbia. Llamé a medio mundo y me contaron que los chicos están en Holanda. Mirá si estando ahí van a…”, afirmó.

“No sabía si podían ingresar a mis contactos, las redes sociales me las bloquearon a todas. No sabia si podían usar mis tarjetas que están ligadas a Mercado libre. Podían llamar a mi familia, a ustedes. Lo que se me pasara por la cabeza”, agregó al tiempo que la angustia se seguía apoderando de ella al punto de quedar envuelta en llanto.

“Le vulneraron la seguridad a la empresa telefónica. Llamaron le dieron todos mis datos. Sabían mi número de DNI, con qué banco operaba. Sabían todo. Te activan tu chip y apartir de ahí, fuiste”, completó Marcela, alertando a los televidentes ya que lo que peor la hizo sentir fue el robo de su identidad.