Sergio Berni le adjudicó un desopilante apodo a Patricia Bullrich

Sergio Berni volvió a cruzar a Patricia Bullrich tras el escándalo por el video de los policías bonaerenses que la saludaron en la presentación de su libro en Villa Gesell. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires describió a Bullrich con un apodo que hizo estallar a carcajadas a Fabián Doman y a todo el equipo de Intratables.

"Bullrich tiene un accionar típico, el del bombero piromaníaco. Ella prende fuego y después va y lo apaga. A partir de ahí, hace todo un relato", sostuvo Berni, en referencia a los dichos de la ex ministra de Seguridad que, en un momento, dijo que él iba a sancionar a los policías por haberle hecho la venia a Bullrich, cuando no correspondía.

Entre risas y festejos por parte de los Intratables, Berni intentó explicar a qué se refería con dicho apodo que había elegido para representar la actitud de la ex funcionaria macrista: "A partir de esa visión de bombero piromaníaco que tiene genera el ambiente, hace la historia, prende el fuego, después va y lo apaga y, últimamente, le salió mal".

Bullrich explicó por qué borró el video

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich contó que borró el video del saludo de los policías en Villa Gesell por miedo a que tengan alguna represalia y culpó a su community manager por haberlo subido.

“Eran 200 personas con lo cual era evidente que alguien lo iba a filmar”, justificó pero acto siguiente responsabilizó a una persona de su equipo de comunicación. “A la chica que trabaja conmigo en redes le dije ‘no hiciste nada con el video, ¿no?’, responde ‘no, no hice nada’ y a los dos minutos viene y me dice ‘lo subí'”.

Bullrich entonces contó que le dijo: "Bajalo que los van a matar”. “Estos son soviéticos ortodoxos duros, no van a soportar que me vengan a saludar", afirmó la ex ministra y dijo que lo borró con la idea de cuidar a los oficiales. Lo extraño es que después de unas horas de haber borrado el video, Bullrich volvió a subirlo a su cuenta personal de Twitter.