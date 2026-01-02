Volvió el Sony Ericsson W995: el modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia artificial

El Sony Ericsson W995 fue presentado en febrero de 2009 y lanzado globalmente en mayo de ese año como uno de los Walkman Phones más avanzados. Se trataba de un celular deslizante con reproducción musical premium, cámara de 8,1 MP con auto-foco y flash LED, GPS, Wi-Fi, radio FM y otras funciones multimedia destacadas de la época. Ahora, la Inteligencia artificial nos deja conocer un hipotético modelo 2026 “Industria Argentina”.

Sobre este famoso celular Sony Ericsson, la IA ChatGPT explicó: “Fue también el primer Walkman con conector de auriculares estándar de 3,5 mm, algo que hoy parece básico pero que en 2009 fue un avance significativo para calidad de sonido sin adaptadores”. Luego brindó detalles sobre el impacto de este dispositivo en el mercado local y la recepción de los usuarios.

“Si bien Sony Ericsson no publicó cifras detalladas de ventas por país, modelos como el W995 fueron importados y utilizados en Argentina, tanto por entusiastas de la música como por consumidores que buscaban funciones multimedia completas antes de la era del smartphone Android”, señaló la Inteligencia artificial de Open AI.

En ese sentido, el asistente virtual agregó: “El W995 llegó al mercado argentino cuando los teléfonos con buena música y cámara ya habían ganado popularidad gracias a otros Sony Ericsson Walkman (como el W810 y W580). Su combinación de sonido de alta calidad y cámara lo hizo destacar entre importadores y usuarios tech”.

El Sony Ericsson W995 fue el primero con conector de auriculares estándar de 3,5 mm.

Cómo sería el Sony Ericsson W995 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la IA

Diseño y build

Chasis modular y sostenible: Fabricado con aluminio reciclado y bioplásticos locales, con diseño deslizante renovado (homenaje al original) pero con bisagra robusta moderna.

Fabricado con aluminio reciclado y bioplásticos locales, con diseño deslizante renovado (homenaje al original) pero con bisagra robusta moderna. Pantalla principal: 6,2″ AMOLED a 120 Hz con ala de bordes curvos, ratio 20:9.

6,2″ AMOLED a 120 Hz con ala de bordes curvos, ratio 20:9. Mini pantalla secundaria al estilo “ticker” en el slider para notificaciones rápidas, temperatura y reproductor de música.

Multimedia y audio (el corazón Walkman)

Chip de audio Hi-Res argentino-tuneado, firmado con colaboración de ingenieros y músicos locales.

Sistema de audio estéreo con altavoces duales calibrados by Sony Argentina Audio Lab™.

Walkman Plus 2026: Aplicación musical optimizada, integración local con servicios de streaming regional (por ejemplo, soporte nativo para plataformas de música populares en Argentina) y modos especiales Folklore y Rock Nacional para ecualización automática.

Así es el Sony Ericsson W995 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia artificial ChatGPT.

Cámara y fotos

Triple cámara con IA: Principal 108 MP con estabilización óptica. Ultra gran angular. Macro optimizada para detalles.

Funciones locales: Filtros temáticos basados en paisajes de Argentina (Pampas, Patagonia, Andes).

Filtros temáticos basados en paisajes de Argentina (Pampas, Patagonia, Andes). Cámara frontal: 32 MP ideal para videollamadas y selfies.

Conectividad y rendimiento

Procesador Qualcomm Snapdragon de gama media-alta optimizado para eficiencia.

Batería de larga duración: 5000 mAh con carga rápida y modo ahorro extendido.

5000 mAh con carga rápida y modo ahorro extendido. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y NFC para pagos locales e identificación digital.

Software