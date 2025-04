Mejor que Magis TV: cuáles son las app más seguras para ver series y películas gratis, según la Inteligencia Artificial

Mejor que Magis TV: cuáles son las aplicaciones más seguras y confiables para ver series y películas gratis

Ver series y películas puede volverse un desafío cuando justo se encuentran en la plataforma en la que no pagás suscripción, como por ejemplo Magis TV, que es 100% gratis, aunque instalarla presenta un riesgo muy elevado para los celulares y dispositivos. Sin embargo, siempre hay otro tipo de opciones. La Inteligencia Artificial elaboró un listado con las aplicaciones más seguras y confiables para ver las mejores producciones.

Mejor que Magis TV: cuáles son las aplicaciones más seguras para ver series y películas gratis, según la IA

La Inteligencia Artificial de Google, Gemini, analizó millones de datos y tras descartar los sitios llenos de publicidades engañosas o que puedan contener virus recomendó 4 alternativas: Pluto TV, Tubi, RTVE y plataformas AVOD. Si bien pueden tener ciertas limitaciones en cuanto a catálogo de series o películas o requerir que veas alguna publicidad, son opciones más seguras y confiables en comparación con sitios web de dudosa procedencia.

1. Pluto TV: Esta es una plataforma que opera bajo un modelo de streaming gratuito con publicidad. Funciona de manera similar a la televisión tradicional, ofreciéndote una variedad de canales temáticos con programación continua de series, películas, noticias y otros contenidos.

Seguridad y Confianza : Pluto TV es propiedad de Paramount Global , una empresa de medios reconocida a nivel mundial. Esto le otorga un respaldo importante en términos de seguridad y legalidad de su contenido. No requiere suscripción ni descarga de software potencialmente dañino.

Contenido : Su catálogo es bastante amplio y variado, aunque no siempre incluye los últimos estrenos o las series más populares del momento. Podés encontrar películas de diferentes géneros, series clásicas y programas de televisión. La clave está en explorar sus diferentes canales para descubrir contenido que te interese.

Experiencia del usuario : La interfaz es sencilla y fácil de usar. La publicidad es la principal contrapartida, ya que se intercala durante la reproducción. Sin embargo, es una forma legítima para que la plataforma ofrezca contenido gratuito.

Disponibilidad: Generalmente está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluyendo smart TVs, smartphones, tablets y navegadores web.

2. Tubi: es otra plataforma de streaming gratuito que se financia a través de publicidad. Pertenece a Fox Corporation, otra empresa de medios de gran reputación.

Seguridad y Confianza: Al ser parte de una empresa consolidada, Tubi ofrece un entorno seguro para disfrutar de contenido audiovisual. No te pedirá registros sospechosos ni te expondrá a descargas de archivos desconocidos.

Contenido : Su biblioteca de películas y series es extensa y diversa, incluyendo títulos de diferentes estudios y géneros. Si bien no siempre tienen los últimos lanzamientos, podés encontrar una buena selección de películas clásicas, cine independiente y series de televisión.

Experiencia del usuario : La navegación es intuitiva y la calidad de reproducción suele ser buena. La publicidad está presente, pero es parte del modelo de negocio que permite ofrecer el servicio de forma gratuita.

Disponibilidad: Es compatible con una gran variedad de dispositivos, como smart TVs, dispositivos de streaming (Roku, Chromecast, Amazon Fire TV), consolas de videojuegos y dispositivos móviles.

Mejor que Magis TV: cuáles son las aplicaciones más seguras y confiables para ver series y películas gratis

3. RTVE Play: Si te interesan las producciones españolas, tanto series como películas y documentales, RTVE Play es una excelente opción. Es la plataforma oficial de Radio Televisión Española.

Seguridad y confianza : Al ser la plataforma de un ente público de radiodifusión, su seguridad y confiabilidad son elevadas. Todo el contenido ofrecido es legal y no representa ningún riesgo para tus dispositivos.

Contenido : ofrece una amplia gama de series y películas producidas en España, así como programas de televisión, noticias y contenido cultural. Es una gran oportunidad para explorar producciones en español de alta calidad.

Experiencia del usuario: La interfaz es amigable y te permite navegar fácilmente por su catálogo. No requiere suscripción, aunque es posible que necesites registrarte de forma gratuita para acceder a todo el contenido.

Disponibilidad: Podés acceder a RTVE Play a través de su sitio web y sus aplicaciones para dispositivos móviles y smart TVs.

4. Algunas plataformas AVOD (Advertising-based Video on Demand) emergentes: En los últimos años, han surgido otras plataformas que también operan bajo el modelo de streaming gratuito con publicidad. Algunas de ellas pueden ser seguras y confiables, pero es importante que investigues un poco sobre su reputación antes de utilizarlas. Algunos ejemplos son: Vix (antes Pantaya y Univision Now) y Freevee (antes IMDb TV propiedad de Amazon). La recomendación es siempre buscar reseñas y opiniones de otros usuarios para asegurarte de que no comprometan tu seguridad.