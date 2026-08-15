El inesperado ejercicio que todos deberían hacer: "Construir los pilares del cuerpo”

Hacer ejercicios de glúteos no es solamente una cuestión estética ni algo exclusivamente de mujeres. Expertos en fitness y cuidado personal aseguran que trabajar esta zona es mucho más importante de lo que muchas personas piensan y que puede ser clave para mantener una buena salud.

Se trata del hip thrust, uno de los ejercicios más populares para fortalecer los glúteos. Consiste en elevar repetidamente la cadera con la espalda apoyada sobre un respaldo y permite trabajar principalmente la extensión de cadera. Sin embargo, realizarlo de manera incorrecta o utilizar demasiado peso puede generar molestias, especialmente en la zona lumbar o la pelvis.

Los glúteos conforman uno de los grupos musculares más importantes del cuerpo y cumplen un papel central en la estabilidad de la pelvis y la cadera. Además, su fortalecimiento puede favorecer una postura adecuada, mejorar el equilibrio y ayudar a prevenir molestias en la zona lumbar y las rodillas. También son fundamentales para acciones cotidianas como caminar, correr, subir escaleras o levantar objetos. “Trabajar el tren inferior es la base para fortalecer toda la cadena posterior. Entrenarlo es construir los pilares del cuerpo”, sostiene Charly Chagas, especialista en fitness y director de Fitness Emporium.

Los músculos que se trabajan en los ejercicios de glúteos

Los glúteos están formados por tres músculos con funciones diferentes: el glúteo mayor, el medio y el menor. El primero genera gran parte de la fuerza necesaria para saltar, subir escaleras o acelerar al correr, mientras que los otros dos participan especialmente en la estabilidad de la pelvis y en los movimientos de la pierna.

Por eso, una rutina completa combina distintos ejercicios. El hip thrust y el peso muerto rumano trabajan principalmente la extensión de cadera, mientras que las elevaciones laterales y los ejercicios con bandas elásticas permiten trabajar la estabilidad.

El fortalecimiento de los grandes grupos musculares del tren inferior también contribuye al mantenimiento de la masa muscular y puede favorecer la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa. A largo plazo, conservar la fuerza de las piernas también resulta fundamental para mantener la autonomía física.

El ejercicio más popular, el hip trust

“El ejercicio más popular para trabajar el área es el hip thrust, que consiste en la elevación repetida de la cadera con la espalda apoyada en un respaldo. Cuando se utiliza una técnica deficiente, el peso libre puede generar molestias en la zona lumbar o en la pelvis. Las máquinas diseñadas específicamente para este ejercicio pueden facilitar una ejecución más estable y reducir riesgos, especialmente en personas con poca experiencia”, indica Chagas.

El crecimiento de esta práctica también se refleja en los gimnasios. Según Guillermo Vélez, cofundador de Mercado Fitness Nutrition & Sports Expo, “el entrenamiento de glúteos se ha convertido en una de las tendencias más fuertes de la industria del fitness a nivel global”. No solamente son claves para darle forma a las piernas, sino también por una cuestión de salud.