“Lo voy a amar siempre”: las emotivas palabras de Alberto sobre su hijo

El mandatario se explayó en una entrevista con Julio Leiva y aseguró que ese tipo de decisiones solo conciernen a su hijo.

Alberto Fernández habló por primera vez sobre la decisión de su hijo, Tani, de cambiar el género de su DNI a “no binario”. Allí el presidente aseguró que lo tomó bien y relató con cuánta libertad siempre ha criado a su hijo en relación a su sexualidad e identidad de género.

“Una de las medidas que salieron recientemente fue el cambio de género no binario en el DNI, ¿cómo tomó la decisión de Dyzhy de querer acceder a él?”, preguntó Julio Leiva en Caja Negra y Fernández respondió: “En verdad fue Tani, Dyzhy es su nombre artístico. No, bien, es su vida. Yo siempre le digo a él que lo que quiero es que él sea feliz. Lo que me doy cuenta es con qué poco uno puede hacer feliz a mucha gente”.

Acto seguido, el mandatario relató con emoción el momento en que Tani le planteó el tema de su sexualidad. “Me acuerdo que fuimos a comer a un restaurante que quedaba en frente de la Facultad de Derecho y ahí me planteó su sexualidad. Y la verdad que yo le dije: ‘Bueno, está bien, ok. Hablemos de la facultad que es lo que me preocupa”, recordó Alberto.

En cuanto a cómo se enteró que su hijo había decidido hacer el cambio de DNI, Alberto expuso: “Fue el día del acto. Él ya me lo había dicho un par de veces, pero ese día, cuando terminó el acto, me mandó por WhatsApp y me dijo que le parecía formidable lo que había hecho y que había empezado el trámite. ‘Qué bueno. Bárbaro’, le dije yo. Y después me empezó a explicar las razones de su decisión y yo le dije: ‘Hijo, a mí lo único que me importa es que seas feliz, como puedas. Nada más’”.

Tani estuvo presente en el acto de asunción de Alberto como presidente.

Reflexión sobre la paternidad

“Yo lo voy a amar siempre, sea lo que sea. Es mi hijo. No es un tema mío, no es un tema que me toque a mí. Uno de los momentos más difíciles para un padre es cuando te das cuenta que tu hijo es un ser humano , que no es ‘tu hijo’”, expresó el mandatario sobre uno de los momentos que vive toda persona que materna o paterna.

Y siguió: “Como decíamos en el barrio, piró para donde piró, fue para donde fue. Vos querías que sea abogado y se te hizo músico, ese momento creo que es el más difícil para un padre, que es entender que tu hijo tiene autonomía. No es tu continuidad, es tu hijo, simplemente, y tiene su propia individualidad”.