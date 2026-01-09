Horóscopo fin de semana: el mejor día para cada signo, según Mhoni Vidente.

El segundo fin de semana del 2026 está en pañales, y Mhoni Vidente ya compartió sus predicciones para cada uno de los signos del zodíaco. La pitonisa no solo auguró cómo le irá a cada uno de los doce soles, sino que, además, predijo qué día del fin de semana será el mejor para los mismos. A continuación te compartimos las predicciones de Mhoni Vidente para este fin de semana.

Horóscopo de fin de semana: las predicciones de Mhoni Vidente para cada uno de los signos

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el fin de semana del 9 al 11 de enero.

Aries

El mejor día del fin de semana para Aries será el viernes 9 de enero. El arcángel Miguel es el protector de tu signo para este año 2026, por eso te recomiendo pedirle lo que tanto necesitas este día 9 de enero y prenderle una vela roja y ponerte agua bendita en la nuca y frente y verás cómo será cumplido. Recuerda que el Arcángel Miguel es el fuerte y poderoso y siempre repite su frase “Dios conmigo, nadie contra mí”, y verás que todo te saldrá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 24; tu color es el rojo; se te recomienda jugarlos el día domingo, que van a ser tus golpes de suerte; también va a ser un fin de semana de reacomodar tus sentimientos y dejar atrás ese amor que no era para ti y empezar a conocer personas más compatibles en tu vida. Recibe una invitación a salir de viaje para finales de mes con tus amigos, recibe una propuesta para un negocio nuevo; tú acéptalo que te va a ir de lo mejor. Te invitan a una fiesta este viernes que te vas a divertir mucho; van a ser unos días mágicos para tu signo. Lo que tanto deseas, como una estabilidad emocional, llegará para hacerte sentir mejor; recuerda ser más ahorrativo y hacer un patrimonio en este año.

Tauro

El mejor día para Tauro será el domingo 11 de enero. Fin de semana de empezar a tramitar un crédito para comprar una casa o cambiar tu coche. El Arcángel Metatron es el que se encarga de tener la Fuerza Espiritual y tener una vida estable y feliz; va a ser tu protector, así que trata de concentrarte este día 11 de enero y pedirle a tu arcángel lo que tanto necesitas y verás que será cumplido, sobre todo en cuestiones profesionales y el encontrar un trabajo mejor. Se te recomienda ponerte mucho perfume de sándalo antes de salir de casa para que te llenes de esa luz que tu arcángel te envía. Recuerda que a los Tauro les encanta que los volteen a ver y demostrar qué fuertes son en cuestión económica. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 06, 12; tu color es el azul, así que no lo dudes y juégalos y verás que vendrá a ti un dinero extra. Un amor nuevo te va a llegar en estos días y será del signo de Acuario o Virgo, que va a ser muy compatible contigo; ten cuidado con problemas de salud, sobre todo con los virus de garganta.

Géminis

Géminis también tendrá suerte el día domingo. Te vienen tres días de muchas sorpresas por parte de tu familia y un embarazo que te dará mucha alegría. El Arcángel Uriel va a ser el que va a proteger a los del signo de Géminis, es decir, que este arcángel está encargado de quitarte los problemas económicos de tu vida y progresar sin límites, así que pídela todos los días y se te recomienda que este día 9 de enero prendas una veladora blanca y lo invoques y le pidas lo que tanto deseas y verás que será cumplido inmediatamente. Arreglas una papelería legal que tenías tiempo tramitando; a los géminis solteros les va a venir un amor del signo de Aries o Libra que va a ser muy compatible contigo. Tus números mágicos van a ser 22, 60; tu color es el verde y juégalos el día viernes, que va a ser un golpe de suerte para ti. Cambias tu celular por uno más reciente. Recuerda que debes controlar tu mal carácter y no ser tan drástico con tus decisiones de vida; busca un orden y llévalo a cabo; te regalan una mascota que te hará muy feliz.

Cáncer

El viernes será especialmente bueno para los cáncer. Fin de semana de estar con mucha buena energía a tu lado y eso te va a dar la fuerza que tanto deseas para estar de lo mejor; solo trata de ya no platicar tus planes a futuro para que no te llenes de envidias. El Arcángel Gabriel es el protector de los del signo; esto significa que eres el más profesional en cuestión de proyectos y siempre consigues el éxito. El signo de Cáncer son pilares de su casa y que siempre se va a encargar de llevar a su familia a un bienestar mejor. Se les recomienda que el día 11 de enero prendas una vela blanca al arcángel Gabriel y le pidas lo que tanto deseas, sobre todo en cuestión de trabajo y problemas sentimentales, y verás que pronto será cumplida tu petición. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 04, 33; tu color es el amarillo, así que no lo dudes en jugarlo y tendrás una recompensa económica, días de empezar la rutina y decidirte a seguir con tu dieta y lucir más jovial.

Leo

Leo tendrá suerte el día sábado 10 de enero. El Arcángel Miguel es el que protege a los del signo de Leo y esto te ayuda a que puedas avanzar en tu vida laboral y ya no tener tropiezos que puedan tumbar tus aspiraciones de ser grande en la vida y quitarte envidias y malas energías, así que se te recomienda usar el escapulario del arcángel y rezarle todos los días. El arcángel Miguel te ayudará a salir de cualquier situación de dinero y falta de trabajo. Se te recomienda que te cortes el cabello para así empezar un nuevo ciclo en tu vida. Fin de semana de muchas reuniones con tus amigos; solo trata de descontrolarte con la comida y el alcohol para que después no tengas cruda moral. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 01, 29; tu color es el naranja y verás cómo llega a ti un dinero extra. Ten cuidado con las gripas y problemas de pulmones; recuerda que la salud es primero.

Virgo

El sábado será el mejor día del fin de semana para los virgos. Fin de semana de estar con mucha prisa por arreglar asuntos de migración y pasaporte; solo recuerda que debes acudir a un buen abogado y verás que pronto vas a tener esa papelería que tanto deseas. El Arcángel Chammuel es el encargado de darte protección en todo lo que vayas a realizar; es cuestión de estabilidad emocional y proyectos económicos. Recuerda que el Arcángel Chambel con su luz hace que todo lo que cualquier problema sentimental será resuelto de inmediato. Tu recomendación es que el día 9 de enero prendas una vela de color roja y hagas tu petición de bienestar económico y verás que muy pronto será cumplido. Te busca un familiar para pedirte un consejo de un divorcio familiar. Arreglas tu casa y decides comprar muebles; recuerda que a tu signo de Virgo le gusta vivir mejor. No descuides tu personalidad; siempre trata de vestirte de lo mejor para causar buena impresión.

Libra

Libra tendrá pura suerte el domingo. El Arcángel Metatron es el que te va a guiar en este año y te va a ayudar a tener estabilidad económica y va a ser un año de viajes y cambios de casa; por eso se les recomienda que el día 11 de enero vayas a la iglesia y lo invoques y hagas tu petición y verás que será cumplida muy pronto. También el arcángel nos dice que a empezar un curso de idiomas, que eso te va a ayudar a brillar más en tu futuro. Fin de semana de estar con muchas invitaciones a salir; recuerda que el signo de Libra es el amigo de todos y siempre es el compañero ideal para las fiestas. Recibe un dinero extra con los números 06, 55; tu color es el rojo, así que juégalos ese día domingo que la suerte te va a sonreír. Te busca un amor del pasado que está comprometido; trata ya de cerrar ese capítulo y empezar a conocer personas libres y más compatibles contigo. Decides irte el domingo al campo a pasear.

Escorpió

El sábado será especialmente favorable para los escorpio. Te invitan a una fiesta este sábado; solo trata de no desvelarte y comer de más, que después te da cruda moral. El Arcángel Rafael va a ser tu guía y protector así que no dudes a pedirle lo que tanto deseas como esa curación de alguna enfermedad y el tener el trabajo estable que tanto deseas se te recomienda ponerte agua bendita en la nuca y frente y usar el perfume de sándalo como protección, también este arcángel te va a ayudar a ser un gran líder en todo lo que te propongas es decir empresarial o político solo trata de siempre buscar la humildad en tus actos y veraz que serás recompensado en lo que deseas. Te llega un dinero extra con los números mágicos que son el 03, 21; tu color es el verde de jugarlo el día 11 de enero, que va a ser tu golpe de suerte; te compras ropa y cambias de no decir mentiras a tu pareja sentimental; si ya no se quieren, es mejor darse un tiempo.

Sagitario

Sagitario tendrá un gran día este viernes. Recuerda que tu signo va a dominar todo lo relacionado con negocios con personas de poder; se te recomienda que el día 9 de enero prendas una vela de color blanco y hagas tu petición, que será cumplida. Usa una cadena de plata como protección. El Arcángel Uriel va a ser tu guía y protector en este año y te ayudará a crecer en cuestión económica y salir de viaje. Fin de semana de estar con muchas buenas noticias sobre tu vida amorosa es el año de casamiento, te invitan a salir de fiesta este sábado tú ve que el amor tocara tu puerta del signo de fuego que va a ser muy compatible contigo, tu número de la suerte va a ser 15, 99; tu color es el naranja y trata de jugarlo el día domingo que va a ser tu día de golpe de suerte, trata de no discutir con nadie recuerda que solo quieren verte enojar porque te tiene envidia así que no le des importancia a personas que no se lo merecen.

Capricornio

El viernes será el mejor día para los capricornianos. El Arcángel Rafael va a ser el encargado y guiarte y protegerte en este año 2026 recuerda que este arcángel es muy poderoso y te ayudará a tener una prosperidad sin límites y tener un patrimonio para tu futuro también este arcángel te va a curar de cualquier enfermedad y protegerte de las energías negativas solo invócalo y rézale todos los días y usa un listón rojo en tobillo izquierdo como protección, tendrás un golpe de suerte el día 9 de enero con los números 26,30; tu color es el rojo así que no dudes en jugarlo, te invitan a salir de viaje que te vas a divertir mucho, te busca un amigo para invitarte a poner un negocio que te va a ir muy bien, te busca un amor del pasado para volver trata de cerrar ese círculo y empezar de nuevo con alguien más compatible, te regalan una perfume por tu cumpleaños y te festejas con tu familia.

Acuario

Acuario estará de suerte el domingo. Recuerda que tu signo es el más afortunado en este año 2026. El Arcángel Gabriel es el encargado de protegerte y guiarte en cuestiones de tranquilidad económica y cambiar todo lo negativo a positivo, es decir, que si estás pasando por problemas fuertes y tiene alguna afectación en tu mente con nervios, es el momento de invocarlo el día 11 de enero prendiendo una veladora de color blanca y rezarle y trata de cortarte el cabello para renovar tus energías. Te invitan a una fiesta este sábado que vas a divertir mucho, arreglas unas cosas de tu casa y decides comprar muebles; te llega un dinero extra con los números 15, 90; tu color es el azul y blanco. El día domingo, que va a ser un golpe de suerte, te compras ropa y cambias tu look para verte de lo mejor. Recuerda que como te ven te tratan; así a verte de lo mejor.

Piscis

El sábado será un día de buenas energías para los piscis. El Arcángel Rafael es el que va a estar guiando y protegiendo en este año 2026. Recuerda que este arcángel te va a ayudar a cortar envidias y energías negativas; por eso se te recomienda que traigas su imagen en tu cartera y le reces para que siempre te acompañe y usar loción de siete machos como protección. El arcángel Rafael es el encargado que tus relaciones amorosas fluya de la mejor manera que este año encuentran el amor verdadero, por eso se te recomienda que el día 11 de enero prendas una vela blanca e invoques y hagas tu petición y veraz como será cumplida de inmediato. Ten cuidado con problemas de pulmones trata de ir con tu médico para que te revise recuerda que estamos empezando el año y tienes que estar de lo mejor en cuestión de salud. Tus números de la suerte son 08, 66; tu color es el rojo y trata de jugarlo el domingo que vas a tener un golpe de suerte, preparas un viaje con tu pareja para Semana Santa recuerda que tu signo siempre es muy previsor de todo y más de sus vacaciones.