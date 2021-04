Horacio Cabak rompió el silencio tras las acusaciones de infidelidad

Sin dudas, el lunes fue un día demasiado movilizante para el conductor Horacio Cabak. Por un lado, el panelista de Polémica en el Bar volvió a la pantalla luego de recibir el alta de coronavirus. Pero apenas salió de su internación en la Clínica Zabala fue descubierto por su esposa Verónica Soldato siendo infiel. En Polémica en el Bar, lejos de celebrar su vuelta a la pantalla, Cabak tuvo que dar explicaciones aunque no aclaró ni el mínimo detalle de la polémica que lo envuelve.

"Yo nunca hablé de mi vida privada, nunca. No es que se habla, hay una situación compleja, podríamos llegar a decir. No voy a hablar acá, ni en ningún lado. No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, las cosas que trascendieron...", empezó diciendo Cabak ante la pregunta de Mariano Iúdica sobre si quería realizar su descargo sobre el tema que sacudió a la farándula en plena mañana puesto que la primicia la tuvo Ángel De Brito con información de primera mano: a través de WhatsApp con la ahora exmujer del panelista de América TV.

A la vista incómodo y con el mínimo interés por aclarar la situación, apeló a la piedad de la audiencia y expresó: "Yo vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento". "Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó esta mañana", agregó.

Por último, Cabak retomó el acting anterior y señaló: "Es probable que haya gente que no me crea absolutamente nada. Lamento profundamente que mi familia no la esté pasando bien por dimes y diretes. Y no voy a hablar más del tema. Yo puedo hablar de todos los temas, pero de esta situación no voy a hablar", sentenció.

¿Qué dijo la exmujer de Horacio Cabak en LAM?

La bochornosa noticia fue revelada por Ángel de Brito, en el aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM). "El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia durante el programa. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres", narró el conductor de El Trece. Luego de descubrir el engaño de su marido, Horacio Cabak, la protagonista Verónica Soldato aseguró: "Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja".