Casey Wander reapareció en TV para recordar a Néstor Kirchner

En 2014, Casey Wander se hizo conocido al realizar una encendida defensa de Néstor y Cristina Kirchner con apenas 11 años y su aparición mediática generó mucho revuelo por entonces. Ahora, a diez años de la muerte del expresidente, reapareció en C5N para homenajearlo.

Wander, que ya tiene 17 años, fue entrevistado por Luciana Rubinska y Adrián Salonia y habló de su militancia peronista durante los últimos años. Además, recordó cómo fue su encuentro con Cristina en aquel momento.

"Los que nacimos en 2003 crecimos con un gobierno peronista y eso nos ayudó a vivir en un momento donde se podía tener un negocio, la economía estaba muy bien y nos educábamos con la panza llena. Se volvió a comer con tenedor y cuchillo, siempre le vamos a agradecer a Néstor y Cristina", apuntó el joven militante.

Al tiempo que, recordó como vivió la muerte de Kirchner siendo muy pequeño, con apenas 7 años. "A partir de 2010, me acuerdo como mi papá, que no militaba, se puso muy mal y mi mamá le dijo a mi tía 'vamos al funeral' y fueron al funeral para agradecerle al mejor presidente desde la vuelta de la democracia, que logró tanto y nos dejó una Argentina mucho mejor que cuando llegó". Y agregó: "Yo no sabía de política en ese momento, lo vi en la tele, vi como la gente lloraba, vi que a mi mamá le tocaba el corazón y a partir de allí comencé a interesarme en la política".

Tras aquella aparición en un móvil de la Televisión Pública, Wander pudo conocer a Cristina Kirchner, un hecho que consideró "un honor". "Yo tenía unas ideas un poco extrañas porque decía que era kirchnerista y Cristina me dijo como Néstor: 'No, peronista'. A partir de ese momento dije 'peronista'", recordó.

Además, señaló que la actual vicepresidenta fue "muy cálida" en esa charla sobre el peronismo. Y pese a que no la volvió a ver aseguró que "los militantes siempre están a disposición para la causa nacional justicialista".