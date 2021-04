El cantante y el exbasquetbolista se quedaron afuera de la revancha

Se acerca el final del repechaje y en MasterChef Celebrity 2 las emociones están a flor de piel puesto que los 8 ex competidores quieren recuperar su lugar en la cocina más famosa del país... Tanto, que el mínimo error puede dejarlos afuera de la carrera como les pasó a Cae y Hernán El Loco Montenegro, quienes perdieron su oportunidad en la noche del jueves. Mientras tanto, por decisión del jurado, Juanse y Daniel Aráoz volverán este domingo a la Gala de Regreso.

Tras romper nueces con las manos en la primera prueba, el desafío consistía en la elaboración plato libre a elección con condiciones de preparación puestas por el jurado (como la incorporación de espinaca), pero los participantes contaron con la ayuda de Sol Pérez, Fernando Carlos, Mariano Dalla Líbera y Flavia Palmiero quienes miraban desde el balcón tras haberse consagrado las noches anteriores.

El Bon Jovi argentino no cumplió con el objetivo de la prueba pese a haber contado con la ayuda de Sol Pérez para cerrar y emplatar su preparación. "No alcanzó", determinó Germán Martitegui y, consternado, el cantante aprovechó para compartir un sentido mensaje: "Que no se deje de valorar el esfuerzo. En un momento en el que parece que el esfuerzo no vale nada, acá se lo valora y se lo agradezco al jurado y a mis compañeros", expresó.

Por su parte, El Loco Montenegro, no consiguió deslumbrar lo suficiente al jurado para asegurarse una nueva oportunidad. "Tu preparación fue muy difícil y no alcanzó", sentenció Donato De Santis. Mientras que Santiago Del Moro se adelantó al resultado y propuso un nuevo aplauso para el exdeportista quien abandonó el certamen el domingo pasado.

¿Fue casualidad? Esta semana de repechaje le resultó bastante complicada a El Loco Montenegro que se sumó nuevamente al juego para ver si podía obtener revancha. Durante la jornada del martes, el exdeportista se retiró de la cocina antes de que los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis dieran el veredicto de los platos preparados por los participantes.

Los favoritos de la noche

Juanse y Daniel Aráoz se quedaron con los laureles de la noche y subieron al balcón para ver si en la gala del domingo pueden volver al certamen. En el caso del rockero, sorprendió al jurado, especialmente al italiano Donato De Santis, con unos sorrentinos mientras que el actor cordobés realizó "el primer risotto bien logrado" de toda la historia de MasterChef según definieron los expertos.

"Quien sube al balcón y va directo a la gala de regreso... Es tan difícil la decisión que por eso los queremos ver a los dos en la gala de regreso del próximo domingo", celebró Damián Betular. "La felicidad es total porque estamos los dos festejando como en la Fórmula 1, pero con alcohol sanitizante", bromeó Juanse.

Quiénes continúan participando de MasterChef Celebrity

Por el momento, continúan en carrera Alex Caniggia, Cande Vetrano, Claudia La Gunda Fontán, Gastón Dalmau, María O'Donnell, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Dani La Chepi y Andrea Rincón. Por otro lado, es clave tener en cuenta que aquellos famosos que se encuentran en carrera para volver el domingo al reality son Juanse, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Líbera, Fernando Carlos, Sol Pérez y Flavia Palmiero y solamente tres de ellos tendrán la oportunidad de volver a ponerse el delantal blanco.