Hernán Casciari rompió el silencio tras las denuncias por presuntas irregularidades en Orsai.

El escritor Hernán Casciari salió a responder públicamente las denuncias por presuntas irregularidades en la administración de fondos destinados a producciones cinematográficas de Orsai Audiovisuales SRL, la empresa de la que es socio gerente. A través de un video publicado en sus redes sociales, rechazó las acusaciones de estafa y fraude, reconoció errores en la gestión de uno de los proyectos y puso a disposición documentación sobre los gastos de las películas.

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Según reveló El Destape, un grupo de personas presentó una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34. Entre las producciones mencionadas en el caso figuran Canelones y La uruguaya, el largometraje basado en la novela de Pedro Mairal que se estrenó en 2023.

En su descargo, Casciari buscó diferenciar los problemas de gestión que reconoció de los delitos que se le atribuyen. “No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer esto”, sostuvo al presentar el video, que acompañó con un código QR para acceder a planillas vinculadas con los gastos de las obras audiovisuales cuestionadas.

“Es un momento triste para mí”, expresó el autor en la publicación, donde también agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras la repercusión pública del caso. Además, aclaró que los actores, actrices y otras figuras que participan de los proyectos de Orsai no tienen relación con el conflicto.

Qué dijo Hernán Casciari sobre las denuncias

Durante el video, el escritor defendió el recorrido de Orsai, un proyecto cultural autogestivo que, según explicó, lleva dos décadas de actividad y abarca distintas iniciativas, desde libros y revistas hasta talleres de escritura, obras teatrales y películas.

En ese contexto, reconoció que uno de los emprendimientos no tuvo los resultados esperados y admitió que hubo fallas en la manera de llevarlo adelante. “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, afirmó.

Casciari también señaló que durante 2025 pidió disculpas a los aportantes y socios vinculados con el proyecto Mano a mano. Según su explicación, hubo errores en distintos aspectos de la gestión y dificultades en la comunicación con quienes habían confiado dinero a la iniciativa.

“Nos equivocamos en un montón de cosas, se los dije. Pero nos equivocamos de buena leche, de buena leche por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”, manifestó.

El autor reconoció, además, que los denunciantes tienen motivos para sentirse decepcionados por el resultado de los proyectos. “Entiendo perfectamente esa decepción, esa frustración”, expresó, aunque volvió a rechazar que lo ocurrido pueda calificarse como una estafa o un fraude.

La palabra de los denunciantes

En diálogo con El Destape, una representante de los denunciantes reveló que durante la madrugada se incorporaron facturas y comprobantes a la plataforma de socios productores, en medio de los reclamos por presuntas irregularidades en la producción audiovisual. Sin embargo, advirtió que la documentación aún no fue presentada ante la Justicia y sostuvo que será una auditoría la que determine si los comprobantes respaldan los gastos o si persisten las inconsistencias denunciadas.