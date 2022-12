Justin Bieber denuncia la "basura" de H&M con su imagen

El cantante de pop Justin Bieber arremetió contra la minorista H&M por poner a la venta ropa con su imagen y sus letras que, dijo, no había aprobado.

"La mercadería de H&M que hicieron de mí es basura y yo no la aprobé", escribió Bieber en una historia de Instagram el lunes, alentando a sus 270 millones de seguidores a no comprarla.

"Al igual que con todos los demás productos con licencia y asociaciones, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados", dijo un portavoz de H&M en una respuesta escrita a Reuters.

La tienda online de la segunda mayor minorista de moda del mundo está ofreciendo prendas con fotos de Bieber o citas de sus letras como "I miss you more than life" de la canción "Ghost" por precios de entre 79,99 y 349 coronas danesas (49,8 y 114 dólares).

(1 dólar = 7,0100 coronas danesas)

Con información de Reuters