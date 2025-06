¿Cómo hacer helado casero rápido y en pocos pasos?

Cómo hacer helado en simples pasos

El helado es uno de los postres que más se consume en la Argentina, debido a la gran calidad que se puede experimentar en cada uno de los distintos lugares que lo ofrecen. Aunque no hay mejor opción que preparar uno en la comodidad del hogar y obtener sabores que muchas veces no se encuentran en la venta. Hay recetas que permiten elaborarlo en menos de seis pasos y con tres ingredientes.

La principal clave en este tipo de elaboraciones es que se deben respetar cada uno de los pasos que se señalan para que se pueda obtener el sabor esperado. Un paso en falso o agregar un ingrediente que no forma parte de la receta podría dar una buena experiencia o desatar un mala. No obstante, en la cocina, lo mejor que es existe es hacer y probar para encontrar el punto justo de los alimentos que coincida con las preferencias del cocinero.

"Crema del suelo le dieron", expresó Ailenvvv en su cuenta de X (Ex Twitter). La imagen expone que el color del helado no coincide en lo esperado y que comúnmente se ofrece en otras heladerías. El original es una especie de azul celeste, que puede ser menos o más intenso pero esto se encuentra sujeto a la cantidad de colorante que se haya utilizado para la preparación. Algo que no sucedió en la fotografía.

"El balde del albañil", afirmó una persona en los comentarios. "Estaba nublado ese día. ¿Nunca te pasó que cambia de color?", se sumó un segundo en un tono irónico. "Es crema del cielo nublado", señaló una mujer. Lo único que se sabe es que el color no fue el correcto, porque de su sabor no hay grandes precisiones. Aunque es probable que haya tenido uno agradable, ya que la textura del helado se ve interesante.

¿Cómo hacer helado en pocos pasos?

Una de las recetas que menos pasos e ingrediente necesita fue compartida por Paulina Cocina en su blog. Solo es necesario contar con 500 gramos de dulce de leche, que no sea repostero, 250 gramos de crema de leche y 250 gramos de leche. Esto alcanzará para tener un helado de dulce de leche casero y apto para comer en cualquier momento del día.

Colocar en un bol dulce de leche y crema de leche, que debe estar líquida. La mezcla debe darse de a poco hasta que se unan los ingredientes y cuando eso suceda se sumará la leche.

En el mismo bol que se mezclaron los ingredientes, se lo coloca en el frezzer por dos horas y media. Se saca, se revuelve bien, se vuelve a guardar y se recomienda repetir entre 2/3 veces más. Luego se agregan otros ingredientes para decorar el helado.

Un detalle para medir la cantidad de leche necesaria es usar el mismo pote en el que la crema de leche vino. Se lo llena y luego se vierte el líquido dentro del bol. De esta manera, hay seguridad de que se están usando las medidas exactas que permitirán armar un helado casero y en pocos pasos. Es fundamental respetar las horas de frío para que adquiera la textura tan particular de este postre.