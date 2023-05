Estrenos de series y películas en HBO en junio 2023: las mejores recomendaciones

HBO ofrece una lista de títulos atrapantes que se incluirán en su catálogo de junio 2023. Descubrí cuáles son y no te pierdas ningún estreno.

HBO Max continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming más destacadas, ofreciendo una amplia selección de series y películas que han conquistado a los amantes del entretenimiento. A pesar de la feroz competencia en el mundo del streaming, la plataforma se mantiene como una opción preferida para disfrutar de emocionantes historias. A continuación, te presentamos una lista de los próximos estrenos de junio que no querrás perderte.

Perry Mason (Temporada 2)

La exitosa serie "Perry Mason" regresa con su segunda temporada. Basada en las historias de Erle Stanley Gardner, el abogado defensor más famoso de la cultura norteamericana enfrentará un nuevo caso en 2023. La trama retoma tres meses después de los eventos de la primera temporada, con Matthew Rhys retomando su papel protagónico. El elenco incluye a talentosos actores como Sean Astin, Tommy Dewey, Paul Raci, Jen Tullock y Shea Whigham.

Succession (Temporada 4)

Después de los acontecimientos traumáticos de la tercera temporada, la aclamada serie ganadora del Emmy, "Succession" regresa en 2023 con su cuarta y última temporada. La guerra interna dentro de la familia Roy sigue expandiéndose, manteniendo a los espectadores en vilo. No te pierdas el desenlace de esta historia llena de traiciones y ambición desmedida.

The Last of Us

Con una gran base de seguidores, "The Last of Us" es una de las historias más esperadas en su adaptación a la pequeña pantalla. Ambientada en un escenario posapocalíptico donde la humanidad ha sido diezmada por un virus mortal, la serie se basa en el famoso videojuego del mismo nombre. La supervivencia y el drama se entrelazan en esta cautivadora historia.

HBO presenta un amplio listado de series y películas para disfrutar en familia.

Somebody Somewhere (Temporada 2)

Con un enfoque postapocalíptico similar, "Somebody Somewhere" es otra serie muy esperada que continúa en su segunda temporada. Basada en un videojuego, sigue la lucha por la supervivencia en un mundo devastado por un virus letal. Los fanáticos de los géneros de ciencia ficción y suspense encontrarán en esta serie una experiencia emocionante.

Mrs. Davis

En esta serie original, una monja se enfrenta a una inteligencia artificial que amenaza con reemplazar la religión e incluso a Dios mismo. Creada por Damon Lindelof, reconocido por su trabajo en series como "Perdidos", "The Leftovers" y "Watchmen", "Mrs. Davis" promete un enfoque intrigante y provocador. Tara Hernández, guionista de "The Big Bang Theory" y "Young Sheldon", es la cocreadora de "Mrs. Davis", una serie única.

Los Fontaneros de la Casa Blanca

Basada en el libro homónimo de Egil Krogh y Matthew Krogh, esta miniserie de cinco episodios narra la verdadera historia de cómo los aliados del presidente Richard Nixon, junto con los principales involucrados en el escándalo de Watergate, accidentalmente desmantelaron la presidencia que intentaban proteger. Una mirada fascinante a un capítulo oscuro de la historia estadounidense.

The Idol

Esta serie ha causado gran controversia desde su lanzamiento. Creada por Sam Levinson, conocido por la exitosa serie "Euphoria", "The Idol" es una propuesta extrema y polémica. La trama sigue a una cantante de pop que se involucra con el dueño de un club de Los Ángeles, quien resulta ser el líder de un culto secreto. Lily Rose-Depp y el cantante The Weeknd protagonizan esta historia intensa.

And Just Like That (Temporada 2)

La secuela de "Sexo en Nueva York", titulada "And Just Like That", continúa emocionando a los fanáticos en su segunda temporada. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis retoman sus icónicos roles de Carrie, Miranda y Charlotte, explorando una vez más sus vidas sentimentales y sexuales. Esta serie, originalmente concebida como una miniserie, ha cautivado a la audiencia y continúa deleitándola con nuevas historias.

Tokyo Vice (Temporada 2)

La segunda temporada de "Tokyo Vice" promete mantener el suspenso y el misterio de la primera temporada. Ambientada a finales de los años 90, la serie sigue a un joven periodista estadounidense interpretado por Ansel Elgort, quien se adentra en el oscuro mundo de las mafias japonesas bajo la supervisión de un experimentado detective local. La combinación de drama y acción hacen de esta serie una elección emocionante para los amantes del género.