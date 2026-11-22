Durante décadas, el matrimonio estuvo asociado a la idea de permanecer juntos para toda la vida. Sin embargo, esa concepción comenzó a cambiar y hoy muchas personas se plantean si quieren continuar en una relación que ya no las hace felices, incluso después de compartir gran parte de su vida con alguien.

{{{htmlAmp}}}

El término Gray Divorce se utiliza para describir los divorcios que ocurren a partir de los 50 años. Aunque no es un fenómeno nuevo, ganó relevancia en las últimas décadas, especialmente entre los Baby Boomers, una generación que comenzó a cuestionar algunos mandatos sociales sobre la pareja, la familia y el envejecimiento.

El Grey Divorce afecta a los matrimonios de personas mayores de 50 años. Foto: Magnific

Un estudio publicado en The Journals of Gerontology analizó la evolución de los divorcios en Estados Unidos durante casi medio siglo y encontró que la tasa entre mayores de 50 años se duplicó entre 1990 y 2010. Además, para 2019, el 36% de las personas que se divorciaban tenía 50 años o más. Si bien el fenómeno se estabilizó entre los adultos de mediana edad, continuó creciendo entre quienes superaban los 65 años.

Por qué cada vez más parejas se separan después de los 50

No existe una única razón para terminar un matrimonio después de décadas juntos. En muchos casos, la decisión es el resultado de un desgaste que se acumuló durante años, diferencias que nunca se resolvieron o proyectos personales que quedaron relegados por la crianza de los hijos y las responsabilidades familiares.

La jubilación y la salida de los hijos del hogar también pueden modificar la dinámica de una pareja. Cuando desaparecen algunas de las obligaciones que durante años organizaron la vida cotidiana, muchas personas se encuentran frente a una realidad diferente: pasar más tiempo juntas y descubrir que ya no tienen tanto en común.

A esto se suman una mayor independencia económica de las mujeres, una expectativa de vida más larga y una mirada diferente sobre el bienestar individual. Para algunas personas, continuar en un matrimonio por costumbre o por miedo a la soledad dejó de ser una opción.

A diferencia de otras épocas, la separación no siempre se vive como un fracaso. Para algunas personas representa la posibilidad de recuperar autonomía, reencontrarse con intereses propios, conocer gente nueva o incluso volver a enamorarse.