Taylor Swift debutará como directora de cine con un guión de su autoría

La cantante Taylor Swift debutará como directora de cine con un guión original escrito por ella, informó el viernes Searchlight Pictures.

Searchlight, propiedad de Walt Disney Co, no reveló la trama de la película de Swift ni cuándo se estrenará.

"Taylor es una artista y narradora única en su generación. Es una auténtica alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo", dijeron en un comunicado los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

La cantante de "Shake it Off" fue la primera persona en ganar tres premios al Video del Año en la edición de 2022 de los MTV Video Music Awards y la segunda mujer en dirigir un ganador del Mejor Video de Formato Largo: "All Too Well: The Short Film" de Swift.

Swift ha ganado 11 premios Grammy y es la única artista femenina en la historia que ha ganado tres veces el codiciado premio al Álbum del Año.

Recientemente obtuvo otra nominación al Grammy a la Canción del Año, la versión de 10 minutos de "All Too Well", que opta a la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real en los Oscar de 2023, cuyas nominaciones se anunciarán el 24 de enero.

Con información de Reuters