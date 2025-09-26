Hay una comida muy nutritiva y simple que podés prepararle a tu gato para que se mantenga sano y fuerte. Es sabido que a los gatos les encanta la comida para humanos, pero no pueden comer cualquier cosa. Este plato es perfecto, porque se prepara muy rápido y fácil y les da todos los nutrientes que necesitan.
Para preparar esta comida, que es una especie de caramelo casero, solamente necesitás tres ingredientes. Es ideal para darle a tu gato de premio en días especiales, por ejemplo, si lo llevaste al veterinario y lo querés premiar por haberse portado bien. Además, son alimentos permitidos para ellos, deliciosos y verdaderamente nutritivos. Por supuesto que esto no reemplaza su alimento de todos los días, pero es un detalle extra para mimarlo que seguramente le va a encantar.
Receta de comida para premiar a tu gato
Ingredientes
-
1 lata de atún (preferentemente en aceite).
-
2 claras de huevo.
-
1 cucharadita de hierba gatera (opcional, solo si conseguís. Esta hierba viene de la familia de la menta y se consigue en algunas dietéticas).
-
Opcional: manga de repostería para darle forma a la comida.
Preparación
-
Precalentá el horno a 160 °C.
-
Cubrí una bandeja grande para hornear con papel manteca.
-
En un bol, batí las claras de huevo a punto nieve.
-
Procesá o licuá el atún con las claras y la hierba gatera. Te tiene que quedar una mezcla bien suave.
-
Opcional: si tenés una manga, podés pasar la mezcla a ella y formar copitos sobre la bandeja. Este paso es opcional, no te preocupes si no tenés una. También podés formar pelotitas, como si fuesen galletitas, y colocarlos sobre el papel manteca.
-
Horneá entre 20 y 30 minutos hasta que se dore.
-
¡Listo!