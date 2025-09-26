Receta de caramelos caseros que tu gato va a amar: solo 3 ingredientes, nutritivo y fácil.

Hay una comida muy nutritiva y simple que podés prepararle a tu gato para que se mantenga sano y fuerte. Es sabido que a los gatos les encanta la comida para humanos, pero no pueden comer cualquier cosa. Este plato es perfecto, porque se prepara muy rápido y fácil y les da todos los nutrientes que necesitan.

Para preparar esta comida, que es una especie de caramelo casero, solamente necesitás tres ingredientes. Es ideal para darle a tu gato de premio en días especiales, por ejemplo, si lo llevaste al veterinario y lo querés premiar por haberse portado bien. Además, son alimentos permitidos para ellos, deliciosos y verdaderamente nutritivos. Por supuesto que esto no reemplaza su alimento de todos los días, pero es un detalle extra para mimarlo que seguramente le va a encantar.

Receta de comida para premiar a tu gato

Ingredientes

1 lata de atún (preferentemente en aceite).

2 claras de huevo.

1 cucharadita de hierba gatera (opcional, solo si conseguís. Esta hierba viene de la familia de la menta y se consigue en algunas dietéticas).

Opcional: manga de repostería para darle forma a la comida.

Preparación