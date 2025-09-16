Día del Guacamole: los mejores 5 lugares de Buenos Aires para comer son sabor mexicano

Un clásico mexicano con sabor universal: el guacamole, protagonista de celebraciones en todo el mundo

El Día del Guacamole, el 16 de septiembre de cada año, es una fecha que celebra uno de los acompañamientos más versátiles y populares de la gastronomía mexicana. En Buenos Aires, este clásico a base de palta tiene un espacio destacado en bares y restaurantes que reinventan su uso en pizzas, sushi, quesadillas y hamburguesas. A continuación, cinco propuestas imperdibles para disfrutar del auténtico sabor del guacamole.

Bestial Fly Bar

En Palermo, Bestial Fly Bar ofrece una experiencia que va más allá de lo culinario. Su guacamole, elaborado con paltas maduras, jugo de lima, cilantro fresco y un sutil toque de ají, acompaña el Brutal Roll, un sushi que combina salmón fresco, queso crema, langostino rebozado y salsa de la pasión. Todo esto se disfruta en un rooftop del piso 11 con vistas panorámicas, jardines verticales y una ambientación sofisticada. Para beber, se destaca el cóctel Chavo del 8, a base de Smirnoff de tamarindo, maracuyá fresco y limón.

Pizza Cero

En Recoleta, Pizza Cero suma un giro innovador a sus clásicas pizzas a la piedra. La propuesta que sorprende es la pizza coronada con guacamole fresco, preparado con paltas en su punto justo, tomate, cebolla, cilantro y limón. Este aderezo se integra con pollo desmechado, mozzarella y un toque de especias picantes, logrando una combinación de frescura y sabor intenso. Con más de cuatro décadas de historia, este local mantiene la tradición de la fermentación lenta y la cocción en horno mixto de leña y gas. Entre las bebidas, la carta ofrece cervezas heladas y cócteles de autor como el Mandarin Passion.

Bilbo Café

Bilbo Café tiene varias sedes en la ciudad y en cada una resalta la quesadilla de cuatro quesos acompañada de guacamole artesanal. La tortilla de trigo envuelve un relleno de mozzarella, parmesano, danbo y queso azul, logrando un equilibrio entre cremosidad e intensidad. El plato se completa con ensalada fresca y dos salsas: crema ácida y guacamole, preparado en el momento con palta madura, jugo de limón y un toque de sal. Una opción ideal para quienes buscan sabores simples pero bien ejecutados.

Desarmadero

En Palermo, Desarmadero Bar y Desarmadero Session combinan cervezas artesanales con una carta que le da al guacamole un lugar protagónico. Este aderezo se prepara con palta, cebolla morada, tomate, cilantro, limón y un toque de sriracha. Entre los platos más destacados aparecen el súper pancho con salchicha alemana, jalapeños y guacamole; la Mexican Burger con pan de papa, queso pategrás y nachos; y la Picada Session, que reúne hummus, berenjenas, guacamole y pita chips. El ambiente cervecero y la amplia oferta de más de 40 canillas convierten la experiencia en una de las más completas de la ciudad.

SushiClub

En Puerto Madero y otras sucursales de la ciudad, SushiClub ofrece el Ceviche Roll, un plato en el que el guacamole suma frescura y carácter. Esta creación combina salmón y pescado blanco marinados en limón, ají, cilantro, ajo y cebolla morada, envueltos en panko y dorados hasta lograr una textura crujiente. El cierre perfecto lo aporta el guacamole con palta en dados, tomate, cebolla y un toque de Tabasco. Una fusión que reúne lo mejor de la cocina japonesa con el sabor característico de la gastronomía mexicana.