Worlds 2022: fechas, sedes y todo lo que hay que saber del Mundial de League of Legends

Riot Games confirmó sedes y fechas para el Worlds 2022 de League of Legends.

Riot Games confirmó fechas y sedes para lo que será el Worlds 2022, que iniciará el 29 de septiembre en la Ciudad de México y terminará el 5 de noviembre en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos. Además, informaron que habrá un gran ausente en el próximo Campeonato Mundial de League of Legends.

A través de un comunicado en su página oficial, Riot Games reveló algunas novedades sobre el Worlds 2022, que está cada vez más cerca. El evento internacional más importante de League of Legends reunirá a 24 de los mejores conjuntos de League of Legends del planeta, tendrá cinco sedes diferentes por primera vez en la historia y habrá público presente, tras la ausencia de espectadores en las últimas dos ediciones por protocolos COVID.

Fechas y sedes del Worlds 2022 por fase

Play-Ins : se llevarán a cabo del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Arena Esports Stadium en Artz Pedregal de Ciudad de México, México.

: se llevarán a cabo en el de Ciudad de México, México. Fase de grupos : se realizará del 7 al 10 y del 13 al 16 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden , Nueva York.

: se realizará en el , Nueva York. Cuartos de final : se disputarán del 20 al 23 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden , Nueva York.

: se disputarán en el , Nueva York. Semifinales : se llevarán a cabo del 29 al 30 de octubre en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

: se llevarán a cabo en el en Atlanta, Georgia. Final: se disputará el 5 de noviembre en el Chase Center en San Francisco, California.

Quién será el gran ausente y quién lo reemplazará

En su comunicado, Riot Games anunció que una región no estará habilitada para enviar representantes al Mundial: League of Legends Continental League (LCL). Se trata nada menos que de los certámenes en los que participan los conjuntos rusos. Cabe recordar que en marzo pasado, la empresa suspendió todas las competencias oficiales que organiza de Valorant y League of Legends en la región por la invasión en Ucrania. Ese lugar quedará en manos de Europa, que fue premiado por ser el territorio con mejor rendimiento internacional en los últimos dos años, y que aún no contaran con con posiciones de equipo.

Los doce equipos que comenzarán en Play-Ins

China (LPL): 4° representante

Corea del Sur (LCK): 4° representante

Europa (LEC): 3° y 4° representante

Nortemérica (LCS): 3° representante

Sureste de Asia (PCS): 2° representante

Vietnam (VCS): 2° representante

Brasil (CBLOL): 1° representante

Japón (LJL): 1° representante

Latinoamérica (LLA): 1° representante

Oceanía (LCO): 1° representante

Turquía (TCL): 1° representante

Los dos equipos que clasificarán automáticamente a Fase de grupos