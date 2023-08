Todavía no se lanzó y está entre los más vendidos: el juego de Steam que es un éxito

Faltan pocos días para su lanzamiento, pero en la plataforma de Valve varios usuarios han adquirido un título que resultó ser un hit en ventas. Cuál es.

El mundo de los videojuegos se ha revolucionado en este 2023 y teniendo en cuenta este escenario, varias plataformas tienen a disposición para los gamers algunas cautivadoras propuestas. Cuál es el juego que ha generado un éxito de ventas en Steam.

Es importante tener en cuenta que este videojuego aún no se ha lanzado, ya que su estreno oficial sería en septiembre. Realmente ha cautivado a la comunidad gamer y permitirá que sus jugadores inviertan muchas horas en una historia atractiva que es acompañada por una buena calidad en sus gráficos.

Se trata de Starfield, la nueva apuesta de Bethesda que estará disponible el próximo 6 de septiembre y podrá jugarse en Xbox Series X/S y PC. En la actualidad, este título logró posesionarse dentro de los más vendidos en Valve con un valor cercano a los 12 mil pesos más impuestos.

Probablemente alcance a superar a Baldur's Gate 3 y Cyperpunk 2077, que se encuentran en la cima del listado y que cuentan también con importantes descuentos al momento de la compra.

Para dar una referencia de esta propuesta habrá que compararlo con Call of Duty, Remnant II, The Elder Scrolls Online, Sengoku Dynasty, Grand Theft Auto V y Armored Core VI: Fires of Rubico, juegos que superó en los registros de ventas.

Los 2 juegos GRATIS que se volvieron tendencia en Steam y son un éxito

Steam lanzó hace poco una promoción que le permite a todos sus usuarios la posibilidad de jugar gratis dos títulos que en la comunidad han reunido a miles de jugadores y además han recibido muy buenas críticas.

WWE 2K23

Fue lanzado en el 2023 a cargo de 2K Sports y realmente deja una gran experiencia sobre la WWE. Vas a poder subirte al ring para combatir con importantes leyendas como Roman Reigns, "American Nightmare" Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar y "Stone Cold" Steve Austin, entre otros personajes disponibles.

Es una propuesta muy aclamada y además atractiva. Por eso es clave que estés preparado para pelear en un ring en modo multijugador con la idea de salir victorioso de la jaula de acero.

PlateUp!

Fue presentado por Yogscat Games durante el 2022 y muestra una combinación formidable entre un restaurante y la cocina. Lo ideal es que planifiques correctamente la creación de un delicioso plato ante la competencia inmediata. Lo pueden jugar hasta cuatro jugadores, quienes tendrán que dirigir este proyecto desde sus inicios. Tendrán que generar platillos para los comensales, comprar electrodomésticos y además cocinar y servirle a sus clientes.