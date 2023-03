Será lanzado en 2023 y ya superó a Son of the Forest en Steam

Starfield se propone ser un antes y un después en los juegos de ciencia ficción y RPG. Todo sobre este lanzamiento que ya es el juego más esperado en Steam.

Uno de los juegos más esperados en los últimos años verá la luz este año finalmente en la plataforma Steam. Se trata de Starfield, la nueva creación de Bethesda Game Studios, el estudio famoso por lanzar sagas históricas como The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout. En este juego de ciencia ficción y RPG, el personaje tendrá la posibilidad de explorar hasta 1000 planetas diferentes y tendrá miles de opciones de personalización.

¿De qué trata Starfield?

Starfield se desarrolla en una zona que se extiende desde el Sistema Solar hacia el exterior por aproximadamente 50 años luz, conocida como Los Sistemas Colonizados. Alrededor del año 2310, las dos facciones más grandes del juego, las Colonias Unidas y el Colectivo Freestar, se enfrentaron en un conflicto llamado la Guerra de las Colonias. El juego tiene lugar 20 años después de la guerra, con las facciones principales disfrutando de una paz incómoda. El jugador asume el papel de un personaje personalizable que es miembro de Constellation, una organización de exploradores espaciales. El juego se puede jugar en primera o tercera persona. El director del juego, Todd Howard, lo describió como "Skyrim en el espacio".

En el Gameplay Reveal que hizo la productora, se pudo ver un poco cómo es realmente jugar Starfield. Lo primero que se ve es el mundo abierto interestelar de Bethesda en una luna desolada, que da paso a tiroteos contra bandidos espaciales. Los clips de conversaciones de NPC dan una idea del objetivo y las facciones a las que hay puede unirse.

También se vio la creación de personajes y el sistema de habilidades de Starfield: se podrán elegir habilidades con cada nivel, que ganan rangos adicionales a medida que se usan para proporcionar más beneficios. El usuario podrá modificar y personalizar sus armas a través de un sistema de fabricación y también se podrá establecer puestos avanzados mientras se explora el mundo. Luego, el tráiler muestra lo más interesante: las armas pesadas; y también se revela la personalización de la nave de Starfield, que permitirá crear la nave perfecta para volar entre los 1000 planetas explorables de Starfield.

¿Cuándo sale y cuánto costará Starfield?

Starfield en Steam

El juego todavía no tiene fecha cierta de lanzamiento, pero se espera que antes de julio ya esté disponible tanto para PC como para XBox (Series X y S). El juego estará disponible en la plataforma Steam y se supone que tendrá un coste aproximado de 70 dólares.

¿Cómo fue la producción de Starfield?

Debido a la cantidad de detalles y mundos disponibles, Starfield se propone ser un antes y un después dentro de su género. No es casual entonces que la producción de este aclamado juego haya sido tan extensa y compleja. Si bien su director dijo que el juego está en producción hace 25 años, suena más a una exageración, pero la realidad no es menos impresionante: el juego tuvo una fase de desarrollo de al menos seis años, una cantidad enorme de tiempo dentro de la industria. No sólo eso, la complejidad que propone el juego al tener tantos universos disponibles y herramientas de personalización, han llevado al retraso de su lanzamiento en varias ocasiones.

Si bien todavía no hay cifras públicas sobre su costo, expertos en la industria estiman que este juego podría ser uno de los mas caros en ser desarrollados, con números estimativos que van desde 150 millones de dólares a 300 millones.