Riot Games lanzó Ruined King, el nuevo juego de League of Legends, y anunció más lanzamientos

Riot Forge anunció el lanzamiento de sus dos primeros videojuegos y ofreció adelantos de otros dos títulos que llegarán en el 2022.

Riot Forge anunció que ya están disponibles para comprar los muy esperados Ruined King y Hextech Mayhem. Ambos títulos son historias que expanden el universo de League of Legends y son los primeros lanzamientos de la novedosa rama distribuidora de Riot Games, enfocada en videojuegos de LoL. Ruined King está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S y en PC, mientras que Hextech Mayhem puede comprarse para Nintendo Switch y PC.

League of Legends es el juego más importante de Riot Games, con más de 10 años de historia y cientos de actualizaciones, y distintos juegos con los que la compañía buscó expandir su negocio como Wild Rift, Teamfight Tactics, Valorant y Legends of Runeterra. En ese sentido, Riot creó la división Forge para trabajar con estudios externos que desarrollen juegos ambientados en el universo de League of Legends y que luego Forge los distribuya. Así llegaron los primeros dos títulos de Riot Forge y acá te los presentamos.

Los primeros juegos de Riot Forge

Ruined King: A League of Legends Story

Riot Forge anunció el lanzamiento de sus primeros dos videojuegos

Se trata de un RPG por turnos de un solo jugador, desarrollado por Airship Syndicate. La historia de este título transcurre en Aguasturbias y las Islas de la Sombra, dos regiones de Runeterra. Mientras la primera es una ciudad portuaria donde viven cazadores de monstruos marinos, pandillas y contrabandistas, la Isla es una tierra maldita que está envuelta por la Niebla Negra, que corrompe a todo aquel que se acerque a ella.

Los campeones que podrán usar los jugadores para derrotar a su misterioso enemigo en común son algunos de los más icónicos de la franquicia: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke. Ruined King: A League of Legends Story ya está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PS4 y en PC -a través de Steam, GOG.com y Epic Games Store- y tiene un costo de $30 dólares.

El título todavía no está disponible para PS5 y Xbox Series X|S, pero desde Riot afirman que dentro de poco podrá jugarse también en las plataformas de la nueva generación. Quienes compren el título en los primeros 30 días desde su lanzamiento recibirán la Espada Manamune para usar con Yasuo dentro del juego, independientemente de que hayan comprado la Edición Estándar, Deluxe o de Colección.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Hextech Mayhem ya puede comprarse para Nintendo Switch y PC

Se trata de un juego de avance rítmico desarrollado por Choice Provisions, creadores de la serie BIT.TRIP. Este título ya está disponible en Nintendo Switch y PC (a través de Steam, GOG.com y Epic Games Store), y pronto llegará a la aplicación móvil de Netflix, sumándose al nuevo desarrollo de la aplicación. Los jugadores deben saltar y atacar con bombas al ritmo de la animada banda sonora para evitar obstáculos, desarmar enemigos y encender mechas para obtener reacciones en cadena divertidas y explosivas, y así alcanzar el caos máximo.

Los adelantos de otros títulos de Riot Forge

De la misma forma en que Riot Forge comunicó que lanzó sus primeros dos títulos, también confirmó otros dos en los que está trabajando y que llegarán en el 2022. Los mismos son: Song of Nunu, donde los jugadores se embarcarán en un viaje épico para encontrar a la madre de Nunu; y CONV/RGENCE, un juego de plataformas y acción 2D de un jugador que incorpora mecánicas de control temporal.