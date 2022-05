MSI 2022: Team Aze ya tiene fecha y hora para su debut

Te contamos cuándo debutará Team Aze en el MSI 2022 de League of Legends, el torneo internacional más importante del semestre.

Cada vez falta menos para que Team Aze debute en el Mid-Season Invitational 2022 de League of Legends y ya tiene confirmado cuándo será su primer partido en el segundo torneo internacional más importante de la disciplina. Cabe recordar que hace solo unas semanas el conjunto mexicano se coronó como campeón de la Liga Latinoamérica durante la Gamergy Argentina, realizada en Tecnópolis.

Team Aze pronto tendrá su primer partido en el MSI 2022 después de un Apertura histórico en la LLA, donde salió campeón en su primer split. Con la mente ya en el certamen internacional más importante del semestre, el conjunto mexicano se enfrentará a los campeones de cada liga oficial del circuito en busca de convertirse en el primer equipo latinoamericano en superar la fase de grupos.

Claro que Team Aze no la tendrá nada fácil. Es que uno de los equipos que forman parte de su grupo es nada menos que T1, una de las organizaciones más legendarias de League of Legends, que cuenta con Faker, ampliamente considerado como el mejor jugador competitivo de League of Legends de la historia. Además, Aze tendrá que enfrentarse al conjunto japonés/coreano de DetonatioN FocusMe y a Saigon Buffalo, que representará a Vietnam.

Cuándo debutará Team Aze en el MSI 2022

El esperado estreno de Team Aze en el certamen internacional más importante del primer semestre será el próximo martes 10 de mayo ante DetonatioN FocusMe, desde las 6 de Argentina. El día siguiente se enfrentará con T1 desde las 8 de nuestro país y jueves 12 chocará con Saigon Buffalo a las 9 de la mañana.

El domingo 15 de mayo, el grupo A será protagonista de una jornada en la que se terminará de definir quiénes avanzarán en el MSI 2022. La fecha decisiva para Aze empezará temprano: tendrá partidos a las 3, a las 6 y a las 7 de la mañana. En esa jornada los mexicanos tendrán tres partidas en las que buscarán hacerse fuertes y convertirse en el primer conjunto latino en superar la fase de grupos.

Los demás grupos del MSI 2022

Así como el grupo A estará conformado por Team Aze, T1, DetonatioN FocusMe y Saigon Buffalo, la zona B estará integrado por Royal Never Give Up, PSG Talon, RED Canids e Istanbul Wildcats. Por su parte, el C tendrá solamente tres equipos: G2 Esports, Evil Geniuses y ORDER. Cabe destacar que solamente dos equipos por zona avanzarán a la siguiente etapa.