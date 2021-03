Microsoft Store filtró el lanzamiento de un pack que recopila la última trilogía de juegos de Tomb Raider

Durante algunas horas se filtró en Microsoft Store que pronto llegará un pack que reunirá la más reciente trilogía de videojuegos de Tomb Raider. Sin confirmación oficial, se podría esperar que este recopilatorio llegue con mejoras para las consolas de la nueva generación. De todos modos, no habrá que esperar mucho ya que la colección llegaría el próximo 18 de marzo.

Este año se cumplen 25 años del lanzamiento del primer título de una saga que puso a la arqueóloga Lara Croft como una de las figuras más conocidas de la industria del gaming. Creada por el estudio británico Core Design, la franquicia llegó a tal nivel de popularidad que tuvo diferentes versiones tanto en videojuegos como en películas.

El pack que se filtró en el Microsoft Store se llama Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy y reunirá la más reciente trilogía de videojuegos protagonizados por Lara Croft y todos los contenidos descargables respectivos que se fueron lanzando en el último tiempo. La misma está conformada por Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) y Shadow of the Tomb Raider (2018).

En el 2013 llegó el primer título de la más reciente trilogía de Tomb Raider. Square Enix y Crystal Dynamics adquirieron los derechos de la franquicia y decidieron dar un reinicio total a la saga. Este reboot permitió conocer los comienzos de Lara Croft como cazatesoros. Tanto este como los subsiguientes títulos recibieron buenas críticas en general.

A pesar de estar poco tiempo en línea, hubo usuarios que pudieron hacer una captura de pantalla de la descripción del pack. "Sigue a Lara en su viaje de formación por todo el mundo, comenzando en Tomb Raider atrapada en la isla cubierta de Yamatai frente a la costa de Japón, hasta la dura tundra siberiana que esconde un secreto inmortal en Rise of the Tomb Raider, y finalmente hasta el paisaje montañoso de Perú para descubrir un poder cataclísmico en Shadow of the Tomb Raider", reza la descripción capturada.

Los tres videojuegos ya se encontraban disponibles para PC, PS4 y Xbox One pero nunca habían llegado juntos en un pack, ni tienen versiones nativas de PS5 y Xbox Series. Si bien no está confirmado, se espera que los tres títulos reciban un trabajo de optimización para llegar de la mejor manera a las consolas de la nueva generación y aprovechar todo lo que estas pueden ofrecer.

En enero pasado, la productora Legendary (responsable de las últimas películas de King Kong y Godzilla) anunció que estaba preparando una serie de animé siguiendo la historia de la arqueóloga después de los hechos de Shadow of the Tomb Raider. La producción está siendo realizada para Netflix.