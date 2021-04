La final del apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends 2021 se disputará el sábado 10 de abril desde las 19 hs.

A pocas horas del comienzo de la esperada final del Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends, desde la cuenta oficial de Twitter de LLA hicieron un anuncio de último momento: la última partida del split finalmente no será presencial sino que se realizará de forma virtual. Según la información consignada por la organización del certamen, la decisión se tomó luego de una evaluación técnica rutinaria, tras detectar una situación que no les permite garantizar la seguridad de los equipos en el estadio que Riot Games tiene en Ciudad de México.

Hace unas semanas, desde Riot Games habían confirmado que la final del Apertura LLA 2021 se realizaría de forma presencial, a diferencia del resto del split que se disputó virtualmente. Pero los mismos organizadores del certamen publicaron un breve texto en el que informan de un cambio importante de último momento: la final entre Furious Gaming y Gillette Infinity se jugará con cada equipo desde su gaming house respectiva. El crecimiento de los casos positivos de coronavirus en Latinoamérica también fueron un tema a tener en cuenta.

La decisión se tomó "dándole prioridad a la integridad competitiva de la liga y respetando el tiempo de preparación de los jugadores". A pesar del cambio de locación, la gran final se disputará a las 19 hs, tal como estaba dispuesto previamente. El choque entre Furious e Infinity podrá verse por los canales oficiales de la competencia en Twitch, YouTube y Trovo o desde la página de LoL Esports. La transmisión comenzará a las 18.30 hs con un exclusivo preshow.

Resta saber si finalmente Bonvi Band brindará su show entre las partidas 2 y 3, como estaba previsto. Lo que sí confirmaron desde la cuenta de Twitter de LLA es que se entregarán los drops especiales para quienes sigan la transmisión a través de la página de LoL Esports. La final se disputará al mejor de 5 partidas, y nadie espera que algún equipo se consagre campeón al cabo de los primeros tres cruces aunque ambas escuadras se mostraron muy confiadas de cara a la definición de mañana.

Vale recordar que el ganador de la final no solo se coronará como campeón del Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends 2021 sino que también se llevará el pase para disputar el Mid-Season Invitational (MSI) 2021. Se trata del segundo certamen internacional más importante de LoL, solo detrás del Mundial. El MSI se realizará entre el 6 y el 22 de mayo en Islandia.

El comunicado completo de la Riot sobre la LLA

Como hemos mencionado anteriormente y en concordancia con nuestros principios de la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en nuestra escena de esports es lo más importante, detectamos en una evaluación técnica rutinaria una situación que no nos permite garantizar la seguridad de los equipos en la Arena Artz Pedregal. Sin embargo, y después de concertar con los equipos, hemos decidido en conjunto que la final se jugará como está programada, en línea, desde las gaming houses de los finalistas. Esta decisión la tomamos dándole prioridad a la integridad competitiva de la liga y respetando el tiempo de preparación de los jugadores tanto para esta final como para el MSI.

Los esperamos a todos mañana a las 17HS MX/CO/PE - 18HS CL - 19HS AR por los canales habituales, con los drops exclusivos y con toda la emoción de esta gran final, donde los dos mejores equipos del torneo apertura, decidirán quién es el campeón.”