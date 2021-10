League of Legends: empezó el Worlds 2021 y te contamos cómo verlo

El Worlds 2021 de League of Legends ya comenzó y te contamos todo lo que tenés que saber para ver a los mejores equipos del mundo de la disciplina.

Este martes 5 de octubre comenzó en Islandia el Worlds 2021, el Mundial de League of Legends. Con Infinity Esports como representante por Latinoamérica entre los 24 equipos que forman parte de la competencia internacional más importante de la disciplina, el certamen se llevará a cabo hasta el 6 de noviembre, día indicado para la gran Final. Acá te contamos cómo es el formato de disputa, el calendario, los grupos de cada etapa y cómo ver el Mundial de League of Legends.

Cómo ver el Worlds 2021

Para seguir en vivo las partidas tanto de Infinity Esports como de todos los equipos que disputan el Worlds 2021, podés hacerlo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. Es importante tener en cuenta que las partidas de las etapas de Play-In y Fase de grupos comienzan a las 8 de la mañana de Argentina, mientras que en la etapa de Play off comenzarán a las 9 de la mañana.

El formato

Dividido en tres grandes etapas, el Worlds 2021 comenzó el 5 de octubre con el Play-In, cuyos ganadores avanzarán a la fase de grupos o main stage. Quienes logren superar el main stage deberán enfrentarse en los play off. A continuación, te detallamos cómo se disputará cada etapa y qué equipos se jugarán sus lugares en la definición.

Play-In

Los equipos se enfrentan a un partido contra todos los rivales del mismo grupo, entre el 5 y el 8 de octubre. El equipo que sume más puntos en cada zona, avanzará directamente al main stage. El tercero y el cuarto de cada grupo chocarán en un enfrentamiento al mejor de 5 partidas, y el ganador de ese cruce deberán enfrentarse al segundo del otro grupo, también al mejor de 5. Los ganadores de cada final, avanzarán al main stage. Es decir que cuatro de los 10 equipos del Play-In llegarán a la fase de grupos. Infinity buscará ser la primera escuadra latinoamericana en superar esta instancia.

GRUPO A

Hanwha Life Esports (COREA DEL SUR)

LNG Esports (CHINA)

Infinity Esports (LATAM)

PEACE (AUSTRALIA)

Red Canids (BRASIL)

GRUPO B

Beyond Gaming (TAIWAN)

Cloud9 (NA)

Unicorns of Love (RUSIA)

Galatasaray Esports (TURQUÍA)

Detonation FocusMe (JAPÓN)

Fase de grupos

En cuanto termine el Play-In con los cuatro equipos clasificados, comenzará la fase de grupos con los mejores 16 equipos de League of Legends del mundo. Esta etapa se disputará entre el 10 y el 13 de octubre, y el 15 y el 18 de octubre. En cada grupo, las escuadras se enfrentarán dos veces entre sí y los dos que acumulen más puntos se ganarán su lugar en los Play off. Mientras los coreanos de Damwon buscará defender el título obtenido en el 2020, los chinos de Royal Never Give Up intentarán arrebatarles el cetro, tal como hicieron en el MSI de este año.

GRUPO A

Damwon (COREA DEL SUR)

FunPlus Phoenix (CHINA)

Rogue (EUROPA)

Play-In

GRUPO B

EDward Gaming (CHINA)

100 Thieves (NA)

T1 Esports (COREA DEL SUR)

Play-In

GRUPO C

PSG Talon (HONG KONG)

Fnatic (EUROPA)

Royal Never Give Up (CHINA)

Play-In

GRUPO D

MAD Lions (EUROPA)

Gen.G (COREA DEL SUR)

Team Liquid (NA)

Play-In

Play Off

Los mejores ocho equipos del mundo se enfrentarán en choques al mejor de 5 partidas en las distintas llaves por eliminación directa.