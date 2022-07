Juegos gratis PS Plus agosto 2022: los tres títulos elegidos por Sony para este mes

Sony confirmó los tres títulos de PS4 y PS5 que regalará en agosto para quienes tengan suscripción en PS Plus.

PlayStation Plus confirmó qué títulos regalará a sus suscriptores durante agosto. Los tres videojuegos del mes estarán disponibles entre el 2 de agosto y el 5 de septiembre. Cabe recordar que los títulos que a continuación te detallamos no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus, en cualquiera de lo que son las tres nuevas membresías (Essential, Extra y Deluxe). Por otra parte, hasta el 1 de agosto, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante julio -Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Arcadegeddon-.

Juegos gratis PS Plus agosto 2022

Yakuza: Like a Dragon (PS4 y PS5)

Yakuza: Like A Dragon, gratis en PS4 y PS5

Es el octavo juego de una de las sagas de rol de acción más populares de Sega. A diferencia de las anteriores entregas, en esta el protagonista no es Kazuma Kiryū sino Ichiban Kasuga, quien después de estar 18 años preso por la traición de su antiguo jefe emprenderá una búsqueda personal para convertirse en héroe y descubrir el por qué de la deslealtad. El jugador tendrá que crear un grupo con los marginados de la sociedad y podrá sumergirse en unas 50 historias secundarias.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle (PS4 y PS5)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle, gratis en PS4 y PS5

El usuario podrá volver a disfrutar de una de los videojuegos de skate más icónicos de la historia reconstruida desde cero en una impresionante calidad HD. El juego trae tanto la banda sonora clásica que marcó a toda una era de gamers como también una con canciones nuevas que promete marcar una nueva época. Además, ofrece un divertido modo multijugador local para dos players o competencias online para enfrentar a jugadores de todo el mundo.

Little Nightmares (PS4)

Little Nightmares, gratis en PS4

Un relato oscuro y fantástico en el que el jugador tendrá que enfrentar los miedos de su infancia. El objetivo del título es ayudar a Six a escapar de The Maw, una misteriosa embarcación que está habitada por almas corruptas que buscan alimento. El progreso del viaje llevará al jugador a una perturbadora casa de muñecas que tiene una presión de la que habrá que escapar y un patio de juegos repleto de secretos por descubrir.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres tipos de membresía distintos: Essential, con un costo de 6.99 dólares mensuales, 16.99 trimestrales o 39.99 anuales; Extra, con un valor de 10.40 dólares mensuales, 27.99 dólares trimestrales o 66.99 anuales; y Deluxe, a 11.99 dólares mensuales, 31.99 trimestrales o 76.99 anuales.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.