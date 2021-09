Juegos gratis PlayStation Plus septiembre 2021: los títulos elegidos por Sony

Te contamos cuáles serán los juegos gratis para septiembre 2021 con la membresía PS Plus para PlayStation 4 y PlayStation 5.

PlayStation confirmó los tres juegos que regalará a los suscriptores de PS Plus durante octubre. Los mismos estarán disponibles entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre. Cabe recordar que los títulos que detallaremos a continuación no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus. Claro que hasta el 4 de octubre, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante septiembre -Hitman 2, Predator: Hunting Grounds y Overcooked! All You Can Eat-.

Juegos gratis PS Plus octubre 2021

Mortal Kombat X (PS4 y PS5)

Mortal Kombat X, gratis en PS4 y PS5

A esta altura no hace falta hablar explicar mucho sobre este videojuego, uno de los títulos más populares de pelea uno contra uno de la industria del gaming. Se trata de la penúltima entrega de la franquicia, lanzada en el 2015 y ambientada 25 años después de los hechos ocurridos en Mortal Kombat 9. En el modo Historia se introdujeron algunos nuevos personajes como Cassie Cage (hija de Johnny Cage y Sonya Blade), Jacqui Briggs (hija de Jax), Kung Jin (primo de Kung Lao) y Takahashi Takeda (hijo de Kenshi).

Este videojuego ya formaba parte de la promoción PS Plus Collection para quienes están suscriptos a PS Plus con PlayStation 5, mientras que ahora llegará al resto de usuarios que disponen de una PlayStation 4. La versión base de Mortal Kombat X cuenta con una plantilla de 24 peleadores jugables, incluidos los nuevos personajes mencionados anteriormente.

PGA Tour 2K21 (PS4 y PS5)

PGA Tour 2K21, gratis en PS4 y PS5

La entrega más reciente del simulador de golf hasta el momento incluye una plantilla con jugadores profesionales, campos con licencias oficiales y marcas reales conocidas en el universo del deporte. Ya sea a través del modo carrera o contra otros jugadores, los amantes del golf podrán disfrutar de este impresionante título que presenta mucha versatilidad en sus mecánicas.

También podrán aprovechar este título desarrollado por HB Studios y publicado por 2K Sports aquellos que no conocen en profundidad este tradicional deporte. Una excelente propuesta para que disfruten todos y en el que el handicap de cada jugador recién se verá una vez que pise el verde césped del campo.

Hell Let Loose (PS5)

Hell Let Loose, gratis en PS5

Exclusivo para PS5, este videojuego ambientado en la Segunda Guerra Mundial debutará el mismo 5 de octubre en la consola de la nueva generación de Sony. Ya estrenado hace unos meses en PC, el shooter bélico en primera persona desarrollado por Black Matter Party y editado por Team17 llevará al jugador a las batallas más emblemáticas del frente occidental de la Segunda Guerra Mundial.

El modo multijugador permite batallas épicas de hasta 100 jugadores, que tendrán que elegir uno de 14 posibles puestos de infantería, reconocimiento y blindaje, donde contarán con armas, vehículos y equipos auténticos. Por su parte, los comandantes serán quienes dirigirán el flujo de la batalla para coordinar las habilidades de los jugadores y ayudarlos a avanzar hasta la victoria.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.