Juegos Gratis Epic Games: cómo descargar los dos títulos que Epic regala esta semana

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, regala Total War: WARHAMMER y City of Brass entre el 31 de marzo y el 7 de abril.

Total War: WARHAMMER y City of Brass estarán disponibles gratis en Epic Store entre el 31 de marzo y el 7 de abril

Epic Games despide marzo regalando dos videojuegos a quienes cuenten con usuario en su tienda virtual, como hace cada jueves. La compañía responsable de Fortnite nuevamente obsequia dos títulos independientes para sus usuarios y la elección para esta semana es City of Brass y Total War: WARHAMMER.

Entre el 31 de marzo y el 7 de abril, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar estas dos divertidas aventuras independientes que ofrecen los creadores de Fortnite y Rocket League. Cabe recordar que quienes descarguen los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente.

City of Brass

City of Brass estará disponible gratis en Epic Store entre el 31 de marzo y el 10 de marzo.

En esta aventura de acción en primera persona, el jugador se pondrá en la piel de un osado ladrón, armado con una cimitarra y un látigo versátil. Con estas herramientas se podrá abrir camino hasta el corazón de una metrópoli con temática de noches árabes. Lo hará a pleno golpe de látigo y espada o enfrentará una muerte segura mientras el tiempo corre.

Desarrollado por los creadores de BioShock, City of Brass se caracteriza por tratarse de un roguelike en el que el ladrón se enfrentará a hordas de no muertos mientras recolecta la mayor cantidad de tesoros posibles y esquiva las mortales trampas que están repartidas por todo el escenario. En este título, el jugador no tendrá la sensación de ser extremadamente poderoso sino que se trata más de un combate muy igualado con cada criatura.

Total War: WARHAMMER

Total War: WARHAMMER estará disponible gratis en Epic Store entre el 31 de marzo y el 10 de marzo.

Este videojuego cooperativo editado por SEGA combina una campaña por turnos sobre construcción de imperios con explosivas batallas en tiempo real. En él, se da vida a un mundo repleto de héroes legendarios, temibles monstruos, criaturas voladoras, tormentas de poder mágico y regimientos de desagradables guerreros.

El jugador podrá elegir librar campañas con los hombres del Imperio, los vengativos Enanos, los despiadados Condes Vampiro o los salvajes Orcos y Goblins de los Pieles Verdes. Cabe destacar que cada raza difiere de las otras con personajes, unidades, mecánicas y estilos de juego únicos.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.