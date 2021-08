Juegos Gratis: cómo descargar los títulos que Epic Games regala esta semana

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, regala Saints Row: The Third Remastered y Automachef entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre

Saints Row: The Third Remastered y Automachef estarán disponibles gratis en Epic Store entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre

Como cada jueves, Epic Games regala nuevos juegos durante una semana para quienes cuenten con usuario en su tienda virtual. La compañía responsable de Fortnite nuevamente pone a disposición dos títulos independientes de forma totalmente gratuita para sus usuarios. Un juego de lleno de acción y un particular videojuego para diseñar y gestionar una cocina son los elegidos de la semana para regalar en la Epic Store: Saints Row: The Third Remastered y Automachef.

Entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar dos nuevos títulos con dinámicas y objetivos completamente diferentes pero muy interesantes cada uno en su estilo y género. Quienes descarguen los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente.

Saints Row: The Third remasterizado

Con el reciente anuncio en la Gamescom del reboot de Saints Row, Epic Games tuvo la excelente idea de ofrecer a sus usuarios la remasterización de la tercera entrega de la popular saga. Lanzado en el 2011, este sandbox de mundo abierto es el primero de la franquicia que no solo permite manejar autos sino también motos, barcos, tanques de combate, lanchas, aviones y helicópteros.

Como una banda ya instalada, los Third Street Saints están bajo la tutela del jugador así como también es suya la ciudad de Stilwater. Todo cambia cuando aparece el Sindicato, una fraternidad legendaria que quiere que los Santos paguen un tributo, al que obviamente se niegan. Ahí se producirá una batalla sin cuartel entre las dos bandas con toda la violencia posible. El videojuego tiene modo multijugador para divertirte en línea, y también incluye todos los contenidos descargables.

Automachef

Desarrollado por el estudio independiente Hermes Interactive y lanzado en el 2019, este título es un juego de rompecabezas y gestión de recursos en el que el usuario deberá diseñar cocinas y programar el restaurante para que funcione como una máquina automatizada. Automachef tiene dos modos de juego: campaña, en el que jugador deberá abrirse paso en el mundo de los negocios de la gastronomía en Contractos; o también se puede jugar lo que cada uno elija en el alocado modo Sandbox.

De esta forma, los usuarios de Epic Games podrán meterse de lleno en el futuro de la gastronomía, con cocinas sin trabajadores y completamente automatizadas. La clave será gestionar los recursos de la mejor manera para que no falte ningún ingrediente y las máquinas puedan preparar las comidas más increíbles.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.