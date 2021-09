Juegos en oferta: PlayStation anunció importantes descuentos en su catálogo

PlayStation anunció "Descuentos Dobles", una de sus promociones de descuentos más esperadas por los usuarios, especialmente por los suscriptores de PS Plus.

PlayStation anunció "Descuentos Dobles", una nueva promoción de importantes ofertas en algunos de los títulos más destacados del catálogo para PS4 y PS5 en su Store digital oficial. Las ofertas estarán disponibles hasta el 29 de septiembre y tienen un incremento para aquellos usuarios que tengan una membresía a PS Plus, el servicio de suscripción de PlayStation.

Una de las promociones más esperadas del año por los usuarios de PlayStation es la de "Descuentos Dobles" ya que ofrece importantes rebajas en grandes títulos y duplica esas ofertas para quienes cuenten con suscripción a PS Plus. En su versión 2021 tiene el atractivo que se agregan por primera vez juegos para PS5 entre las destacadas ofertas. La promoción ya está disponible y será posible aprovecharla hasta el 29 de septiembre.

En "Descuentos Dobles", tanto los usuarios de PS4 como los de PS5 podrán disfrutar de descuentos en algunos de los títulos más destacados del catálogo de PS Store, como Assassin's Creed Valhalla Ultimate, Star Wars Jedi: Fallen Order y Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition. Cabe recordar también que además de los descuentos duplicados, los suscriptores de PS Plus tienen a su disposición los títulos que la membresía regala cada mes; los de septiembre son Overcooked! All You Can Eat (PS5), Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds.

Algunos de los títulos destacados que tendrán importantes descuentos

Assassin's Creed® Odyssey Gold Edition (37% off)

Borderlands 3: Ultimate Edition PS4™ & PS5™ (25% off)

Call of Duty®: Black Ops 4 - Digital Deluxe (30% off)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled (30% off)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 (25% off)

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE STANDARD EDITION (45% off)

Fall Guys: Ultimate Knockout (25% off)

God of War III Remastered (25% off)

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Great White Shark Card Bundle (28% off)

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Card Bundle (30% off)

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Whale Shark Card Bundle (30% off)

HITMAN 3 - Deluxe Edition (25% off)

Hunt: Showdown (30% off)

Mafia III: Definitive Edition (34% off)

Maneater PS4 & PS5 (23% off)

Marvel's Avengers Endgame Edition (18% off)

Marvel's Avengers: Exclusive Digital Edition (25% off)

Monster Hunter World: Iceborn (15% off)

Resident Evil 3 - Raccoon City Edition (30% off)

Secret Neighbor (15% off)

SOULCALIBUR Ⅵ (43% off)

Stranded Deep (20% off)

THE FOREST (30% off)

The Sims™ 4 (38% off)

UFC® 4 (30% off)

Impuestos que se suman a lo que cuesten los videojuegos

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de los videojuegos comprados en el PlayStation Store y PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.