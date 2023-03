Epic Games lanzó un juego gratis hasta el 16 de marzo: el videojuego que es furor

La tienda de juegos online permitirá jugar gratis un nuevo videojuego de aventura. Cuál es y hasta cuándo puede jugarse sin cargo.

Epic Games es una compañía que durante los últimos años presentó títulos bastante interesantes. En esta oportunidad, en su store podemos adquirir un nuevo videojuego que va a dar mucho de qué hablar. La plataforma en varias oportunidades pretende generar expectativa entre sus jugadores, pero en esta ocasión entregará un lindo regalo que se podrá disfrutar de manera gratuita.

¿Cuál es el juego de aventura gratuito que se encuentra en el Epic Games Store?

La nueva apuesta de la compañía especializada es Call of the Sea, un juego de aventura que está contado en primera persona y es desarollado por Out of the Blue Games. El mismo cuenta con algunos elementos para la exploración de una isla en conjunto con la posibilidad de resolver acertijos en un contexto especial, la década de 1930. A varios gamers del planeta esta propuesta les agradó y en Metacritic, portal especializado en reseñas de películas y videojuegos, lo valoraron con 80 puntos en todas las plataformas.

Volviendo a la historia se puede agregar que es un relato de misterio y amor. El Pacífico Sur es el territorio en el cual habrá que cumplir todas las misiones, resolver los acertijos y también desbloquear varios secretos de una expedición perdida en una imponente isla paradisíaca.

Norah Everhart es la protagonista del juego y quien recibe una fotografía de su marido en compañía de unas coordenadas de una isla ubicada al este de Otaheite en Tahití. Desafortunadamente, su pareja había desaparecido en medio de una misión importante que se relaciona con la cura a una enfermedad familiar que padece Norah y que la está consumiendo lentamente.

¿Hasta cuándo se puede jugar gratis Call of the Sea?

Este nuevo juego se podrá descargar de manera gratuita en el website de Epic Games Store desde el 9 de marzo hasta el 16 inclusive. Vale la pena mencionar que este es un regalo por la compra de Rise of Industry.

¿Cómo conseguir este juego gratis?

Para tener este videojuego gratis de la compañía Epic Games habrá que tener, en principio, una cuenta activada en esta plataforma. A continuación, el paso a paso para poder conseguir Call of the Sea sin cargo.