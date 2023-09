Descuentos de hasta el 90% en juegos: la mejor oferta de Steam y cómo aprovecharla

Steam lanzó una sorpresiva estrategia para toda la comunidad gamer. De qué se trata.

Steam es una plataforma muy visitada por los amantes de los videojuegos, quienes buscan aprovechar los diferentes descuentos que la tienda de Valve tiene para toda la comunidad. Con el objetivo de atrapar la atención de todos los gamers se ha ideado una estrategia que cuenta con descuentos de hasta el 90% para hacerse de títulos clásicos.

Tené en cuenta que son por tiempo limitado, por eso te sugerimos que no dejes pasar esta imperdible oportunidad.

Age of Empires IV: Anniversary Edition (50% de descuento).

Age of Empires: Definitive Edition (75% de descuento).

Age of Empires II: Definitive Edition (75% de descuento).

Shadow Gambit: The Cursed Crew (10% de descuento).

Europa Universalis IV (60% de descuento).

Frostpunk (80% de descuento).

Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition (65% de descuento).

XCOM 2 (90% de descuento).

Triangle Strategy (50% de descuento).

Call to Arms (75% de descuento).

The Great War: Western Front (33% de descuento).

Port Royale 4 (67% de descuento).

Iron Harvest (80% de descuento).

Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth (75% de descuento).

Xenonauts (75% de descuento).

Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence (50% de descuento).

Todavía no se lanzó y está entre los más vendidos: el juego de Steam que es un éxito

Es importante tener en cuenta que este videojuego aún no se ha lanzado, ya que su estreno oficial sería en septiembre. Realmente ha cautivado a la comunidad gamer y permitirá que sus jugadores inviertan muchas horas en una historia atractiva que es acompañada por una buena calidad en sus gráficos.

Se trata de Starfield, la nueva apuesta de Bethesda que estará disponible el próximo 6 de septiembre y podrá jugarse en Xbox Series X/S y PC. En la actualidad, este título logró posesionarse dentro de los más vendidos en Valve con un valor cercano a los 12 mil pesos más impuestos.

Probablemente alcance a superar a Baldur's Gate 3 y Cyperpunk 2077, que se encuentran en la cima del listado y que cuentan también con importantes descuentos al momento de la compra.

Para dar una referencia de esta propuesta habrá que compararlo con Call of Duty, Remnant II, The Elder Scrolls Online, Sengoku Dynasty, Grand Theft Auto V y Armored Core VI: Fires of Rubico, juegos que superó en los registros de ventas.

El juego que es tendencia en Steam y que vale sólo $180

Se trata nada más y nada menos que de The Descendant, un juego de aventura que fue lanzado en el año 2016 y que siempre logró cautivad a varios jugadores en el planeta, ya que cuenta con críticas bastante positivas. El videojuego fue desarrollado por la empresa Gaming Corps AB y logró un pico de más de 10.000 usuarios simultáneos en Steam. ¿Otra novedad? El primer episodio se puede jugar gratis.

Es importante añadir que es una propuesta emocionante y que está dividida en cinco partes, en las cuales el fin de la historia es tan solo el principio.