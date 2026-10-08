Fue furor en Europa: cómo llevar el color que será tendencia en la temporada primavera-verano 2026 (Foto: Pinterest)

Cambia la temporada y la paleta de colores se renueva, entre las opciones, se vuelve furor el verde salvia, un color que será tendencia en la temporada primavera-verano 2027. Se trata de un tono que puede usarse como neutro y aporta suavidad sin perder la elegancia.

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Por qué el verde salvia será tendencia esta primavera-verano 2027

Ubicado entre un pastel fresco y un neutro sofisticado, el verde salvia cuenta con un matiz grisáceo y ofrece una presencia serena que se puede combinar con muchísimos colores, a diferencia de lo que ocurre con otros verdes intensos.

El verde salvia logra combinar elegancia y frescura, volviéndose ideal para los días de calor(Foto: Pinterest)

Por su suavidad, es ideal para quienes quieren sumarse a la tendencia sin recurrir a colores estridentes, ni modificar mucho el ropero. Solo se necesita una prenda o un accesorio para sumarse a la moda de la temporada. Es muy fácil sumar a los looks:

En prendas de sastrería: americanas, pantalones y camisas clásicas se vuelven más livianos en este tono.

americanas, pantalones y camisas clásicas se vuelven más livianos en este tono. En piezas de verano: shorts y vestidos lenceros ganan refinamiento con el salvia.

shorts y vestidos lenceros ganan refinamiento con el salvia. En básicos : una camisa clásica, un pantalón cómodo, una falda midi fluida o un maxivestido son formas simples de sumarlo.

: una camisa clásica, un pantalón cómodo, una falda midi fluida o un maxivestido son formas simples de sumarlo. Con prendas deportivas: una campera o sobrecamisa le da un aire más relajado al conjunto.

En Europa, el color se destacó en propuestas de Jil Sander, Dior y Alaïa, entre otras firmas. Además, fue elegido por grandes firmas de Nueva York y otras partes del mundo. Ahora, la tendencia se impone en Argentina, no solo en la ropa, sino también en la decoración: diseñadores de interiores lo usan en paredes, cocinas, baños y dormitorios, combinado con maderas, mimbre y fibras naturales.

¿Cómo se puede combinar el verde salvia para diferentes looks?

La clave para usar el verde salvia está en combinarlo con los colores correctos:

Neutros puros : negro y blanco.

: negro y blanco. Pasteles cálidos: como el amarillo manteca.

como el amarillo manteca. Celeste y rosa pastel: para un resultado fresco y delicado.

para un resultado fresco y delicado. Marrón y tonos tierra : una base cálida, por ejemplo, en un bolso o una campera.

: una base cálida, por ejemplo, en un bolso o una campera. Otros verdes: salvia, oliva y musgo juntos suman profundidad, siempre con una base neutra que ordene el conjunto.