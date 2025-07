¿Cómo es la teoría de las tres capas de ropa para combatir el frío?

Qué es la teoría de las tres capas de ropa

Las temperaturas en el final de junio y en el comienzo de julio expone que varias partes de la Argentina se encuentran afectada por una ola polar. Hay localidades en las que el inicio del día es con valores menores a los cero grados, por ende es un momento ideal para aplicar la teoría de las tres capas de ropa. Una que está pensada para conservar el calor corporal.

Lo que comúnmente se desprende es que se debe tener una gran cantidad de ropa puesta para que el frío no impacte en el cuerpo. De esta manera, se asegura una estabilidad que permitirá realizar actividades al aire libre como también dentro del lugar donde se trabaja. No obstante, hay personas que no saben cómo vestirse cuando se registran fenómenos que no son muy comunes en determinadas regiones del país.

"No es la Cordillera de Los Andes pero es Sierra de la Ventana", expresó Rociosb__, como figura su usuario en X (Ex Twitter). La imagen muestra un paisaje totalmente cubierto de nieve. Algo que sorprende a cada uno de los habitantes de la zona como también a las personas en las redes sociales. De hecho, no es la única parte cubierta, debido a que varias localidades cercanas se encuentran afectadas de la misma manera y no se descarta que se vuelva a repetir con el paso de los días.

Se trata de una estrategia que se encuentra pensada para llevar a cabo en actividades al aire libre, debido a que se piensa que varias capas finas serían más eficientes que una sola prenda gruesa con el fin de mantener el calor corporal.

Primera capa: es la capa que tiene con el contacto directo con la piel, y que está pensada para evitar el proceso de transpiración. Se aconseja que sea ajustada al cuerpo, además de no hacer uso de los materiales de algodón.

Segunda capa: se trata de una que busca atrapar el aire caliento y evitar la pérdida del calor. En este caso se recomiendan telas con polar o lana gruesa. No debe ser holgada con el fin de que interfiera con la primera.

Tercera capa: está pensada para proteger a la persona del viento, la lluvia, la nieve y otros elementos. Se trata de una capa que debe ser lo suficientemente grande y holgada para que proteja, permita el movimiento y no afecte a las demás.

No se recomienda el uso de más capas de ropa porque una persona puede comenzar a transpirar y los líquidos se vayan evaporándose con el paso de los minutos. Algo que provocará que el cuerpo se enfríe rápidamente y se pierda la temperatura corporal dando como resultado que se afecte a la salud del organismo.