Piano de "Bohemian Rhapsody" y otras pertenencias de Freddie Mercury salen a subasta

Los seguidores de Freddie Mercury podrán disfrutar de una réplica de la casa londinense del cantante, donde a partir del viernes se expondrán miles de objetos pertenecientes al fallecido líder de Queen.

Mary Austin, amiga íntima de Mercury, se ha hecho cargo de los objetos, como letras de canciones escritas a mano, obras de arte y objetos de colección de su casa londinense, Garden Lodge, desde su muerte por una neumonía relacionada con el sida en 1991.

Se expondrán al público por primera vez durante un mes en Sotheby's, que subastará muchos de los objetos en septiembre.

"Hemos concebido los espacios de nuestra galería para dar una idea de cómo era vivir en la casa de Freddie", dijo David MacDonald, de Sotheby's Londres. "Si él entrara, reconocería al instante algunos de los espacios que hemos creado".

En el centro de la subasta se encuentra el atesorado piano negro Yamaha de Mercury, que se estima que se venderá en entre 2 millones y 3 millones de libras (entre 2,5 y 3,8 millones de dólares) y en el que compuso la épica canción de 1975 "Bohemian Rhapsody".

"Era una extensión de sí mismo, su vehículo de creatividad", dijo Austin sobre el piano de media cola. "Nunca fumaba junto al piano ni apoyaba un vaso encima, y se aseguraba de que nadie lo hiciera. El piano estaba siempre impoluto".

Otros objetos a la venta van desde la corona y la capa real que Mercury lució para el final de los shows con "God Save The Queen", durante la última gira del cantante con Queen en 1986, que podrían venderse en 60.000 a 80.000 libras, hasta un peine de plata para el bigote de Tiffany & Co (400-600 libras).

El precio de venta de La letra manuscrita de "We Are The Champions" se estima entre 200.000 y 300.000 libras, mientras que para la de "Killer Queen" se espera un precio entre 50.000 y 70.000 libras.

(1 dólar = 0,7903 libras)

Con información de Reuters