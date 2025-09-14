Presentador de Fox & Friends se disculpa por decir que habría que matar a los sin techo que sufren enfermedades mentales

Un presentador del programa de entrevistas conservador Fox & Friends se disculpó el domingo por afirmar que las personas sin hogar que padecen enfermedades mentales deberían recibir inyecciones letales, diciendo que su comentario había sido "extremadamente insensible".

El comentario de Brian Kilmeade provocó críticas generalizadas.

Durante un segmento del miércoles sobre el asesinato de una mujer ucraniana en Carolina del Norte, el copresentador de Kilmeade, Lawrence Jones, dijo que los enfermos mentales sin hogar deberían aceptar programas de tratamiento o ser encarcelados. Kilmeade añadió: "O inyección letal involuntaria, o algo así. Simplemente matarlos".

Un hombre de 34 años con un largo historial delictivo ha sido acusado del asesinato de la mujer. Su madre declaró a la televisión local que anteriormente le había internado involuntariamente y que le habían diagnosticado esquizofrenia.

"Pido disculpas por ese comentario extremadamente insensible", dijo Kilmeade en antena.

"Obviamente soy consciente de que no todos los enfermos mentales sin hogar actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte, y que tantas personas sin hogar merecen nuestra empatía y compasión".

Fox & Friends se emite en Fox News, que no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Con información de Reuters