La advertencia urgente del Jesús María por las estafas en el Festival de Doma y Folklore 2026.

El Festival Jesús María 2026, el más esperado por los fanáticos de folklore, está por llegar con su edición número 60 y cada vez falta menos. Por esta razón, los organizadores del evento emitieron un importante comunicado con una advertencia urgente para quienes vayan a ir.

El evento, que se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026, es una gran oportunidad para muchos estafadores que venden entradas falsas. "Siempre que puedas, comprá las entradas anticipadas: sí, tanto la tuya como la de la conservadora", aclararon los organizadores.

"En primer lugar, porque te ahorrás la fila en boletería y segundo, porque si estás pensando en venir las noches más convocantes, pueden agotarse antes. No compres entradas de reventa, pueden ser falsas y te podés llevar una re mala experiencia", señalaron.

El mismo consejo aplica para quienes vienen desde lejos y piensan hospedarse en los alrededores. "Si tenés que alquilar, hacelo siempre en páginas oficiales de alojamientos o en las Oficinas de Turismo. @turismojesusmaria tiene una lista de alojamientos seguros y verificados para que puedas alquilar tranquilo. Evitá alquilar en redes sociales ya que pueden ser estafas", concluyeron.

Precios de entradas para el Festival de Jesús María 2026

Entrada general : mayores de 12 años, $45 mil (del 9 al 18 de enero)*

Jubilados : $25 mil (del 9 al 18 de enero)

Menores : de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)

El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; en tanto que menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.

Precios de plateas

Viernes 9 : platea A, $150 mil; platea B, $120 mil

Sábado 10 : platea A, $180 mil; platea B, $150 mil

Domingo 11 : platea A, $150 mil; platea B, $120 mil

Lunes 12 : platea A, $200 mil; platea B, $170 mil

Martes 13 : platea A, $150 mil; platea B, $120 mil

Miércoles 14 : platea A, $200 mil; platea B, $170 mil

Jueves 15 : platea A, $180 mil; platea B, $150 mil

Viernes 16 : platea A, $200 mil; platea B, $170 mil

Sábado 17 : platea A, $200 mil; platea B, $170 mil

Domingo 18: platea A, $150 mil; platea B, $120 mil

Dónde comprar entradas para el Festival de Jesús María

Las entradas se pueden encontrar en el sitio de Paseshow o comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María) los días martes y jueves de 18 a 21. Las entradas VIP ya se pusieron a disposición a partir de noviembre, mientras que los accesos para personas con discapacidad se habilitarán recién en enero.